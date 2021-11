Katia Ricciarelli attacca Patrizia Pellegrino e le Selassiè/ “Quattro cornacchie”

Katia Ricciarelli non ha accolto benissimo i nuovi ingressi del Grande Fratello Vip 2021. In particolare, la cantante ha già avuto una discussione con Patrizia Pellegrino che, con il suo entusiasmo e la sua energia, ha infastidito l’ex moglie di Pippo Baudo. Dopo aver discusso, tra le due è tornata una calma apparente. Dalle parole dette dalla Ricciarelli ad Alex Belli e Davide Silvestri, infatti, pare che Katia non nutra grande simpatia per la Pellegrino.

Quest’ultima, felice di poter condividere la casa con la star della lirica italiana, approfittando della preparazione della Turandot che i vipponi metteranno in scena nella casa del Grande Fratello Vip 2021 sabato sera, ha chiesto di poter partecipare alle prove ricevendo così gli insegnamenti della Ricciarelli. Una richiesta che è stata accolta da Katia la quale, tuttavia, pare non sia totalmente soddisfatta delle doti vocali della Pellegrino, ma anche delle altre donne della casa.

Katia Ricciarelli contro le donne del Grande Fratello Vip 2021?

A finire nel mirino di Katia Ricciarelli non sono state solo le doti vocali di Patrizia Pellegrino, ma anche quelle delle sorelle Selassiè che canteranno durante lo spettacolo. “Volevo sentire un po’ queste quattro cornacchie che cantano“, afferma ridendo la Ricciarelli. “Visto che era così interessata, pensavo che Patrizia avesse una bella voce. Devi vederla in faccia”, aggiunge l’ex moglie di Pippo Baudo (cliccate qui per vedere il video).

Le parole della Ricciarelli scatenano la reazione del web. Sotto il video pubblicato dalla pagina Instagram GFvipvideo, infatti, gli utenti si scagliano duramente contro Katia e l’atteggiamento assunto nei confronti di alcune donne della casa come Miriana Trevisan e la stessa Pellegrino.

