Sophie vs Gianmaria “Ti chiedo di non parlarmi più”/ “Non c’è mai stato un noi e non ci sarà”

Grande Fratello Vip 2021: nuova lite Sophie Codegoni e Gianmaria Antinolfi

Il rapporto tra Sophie Codegoni e Gianmaria Antinolfi, nella casa del Grande Fratello Vip 2021, è fatto di continui litigi. Dopo quello notturno scoppiato subito dopo la diretta della ventunesima puntata, Sophie e Gianmaria si sono scontrati nuovamente durante una prova del Grande Fratello. “Siete pronti cari VIPPONI a trasformarvi in novelli stilisti? Oggi Grande Fratello vi concede la possibilità di creare 4 capi d’abbigliamento che potrete personalizzare divisi in 4 squadre. Attenzione: le opere migliori saranno poi prodotte e distribuite da Givova. Progettisti d’abbigliamento per un giorno, riscaldate le vostre capacità artistiche!”, è il comunicato del Grande Fratello.

Sophie Codegoni "Gianmaria Antinolfi sei uno schifoso!"/ "Per te non esisto più"

A formare le squadre sono stati Lulù, Gianmaria, Alex e Manila. Antinolfi ha scelto di avere in squadra anche Sophie che non ha nascosto la propria amarezza. La Codegoni si è sfogata con Manuel Bortuzzo non nascondendo la volontà di essere lasciata in pace. Mentre lavoravano alla maglia, tra Sophie e Gianmaria è così scoppiato l’ennesimo litigio.

Gianmaria Antinolfi, nuovo "due di picche" da Sophie/ Quella "mano" che tiene vive le sue speranze

Sophie Codegoni “Gianmaria Antinolfi, Non c’è mai stato un noi e non ci sarà”

Mentre tutti i vip si divertivano a realizzare una maglia personale per vincere la prova del Grande Fratello Vip, rimasti soli in piscina, Sophie Codegoni e Gianmaria Antinolfi si sono scontrati nuovamente. “È martedì, non sono in Nomination e ti sto parlando” dice Gianmaria ricordandole di aver mantenuto la promessa di parlarsi dopo l’esito dell’ultimo televoto.

Sophie, però, indispettita e decisa a non avere più alcun rapporto con lui, chiede di ignorarla totalmente. “Ti chiedo di non parlarmi più” e dopo aver ribadito di non avere alcun interesse sentimentale nei suoi confronti aggiunge: “Non c’è mai stato un noi e non ci sarà” andando via per sfogarsi con gli altri compagni tra cui l’amica Clarissa.

Sophie Codegoni/ Con Soleil alleate contro Gianmaria e in attesa di nuovi concorrenti

© RIPRODUZIONE RISERVATA