Sophie Codegoni, chi è la concorrente Grande Fratello Vip/ Da indossatrice per la Ferragni a Uomini e donne

Chi è Sophie Codegoni, da Uomini e Donne al Grande Fratello Vip 2021

Sophie Codegoni, ex tronista di Uomini e Donne, è una dei concorrenti della nuova edizione del Grande Fratello Vip, al via oggi, lunedì 13 settembre su Canale 5. Sophie nasce il 22 dicembre del 2000 a Tradate in provincia di Varese, trasferendosi da adolescente a Rimini. Ha un fratello più giovane di lei di otto anni, Riccardo Codegoni e i loro genitori sono oramai separati da diversi anni: nonostante ciò, Sophie ha un buon rapporto sia col padre (Stefano Codegoni, proprietario di un locale in voga a Corso Como a Milano) che con la madre (Valeria Pasciuti, che Sophie ha presentato come la sua migliore amica e confidente nel video di presentazione a Uomni e Donne). Fin da adolescente, Sophie Codegoni lavora come modella e, soprattutto, come indossatrice dei prodotti di Chiara Ferragni.

Nel 2020/2021 partecipa come tronista del noto programma condotto da Maria de Filippi, Uomini e Donne, uscendone in felice compagnia di Matteo Ranieri, suo corteggiatore. La loro storia d’amore, però, non dura a lungo: dopo sole poche settimane dall’uscita dal programma, i due si lasciano senza rilasciare alcuna dichiarazione sui social. Successivamente i due hanno spiegano, prima in maniera pacifica, cosa sia successo tra loro, per poi passare a dichiarazioni più velenose. In particolare, Sophie Codegoni ha dichiarato che Matteo Ranieri l’avrebbe solamente presa in giro durante tutto il suo percorso all’interno del programma e che, in realtà, è una persona totalmente diversa da come si è presentata. Queste sue dichiarazioni hanno scatenato sia il pubblico da casa che anche alcuni ex concorrenti del programma televisivo che hanno assistito al loro percorso d’amore.

La vita sentimentale di Sophie Codegoni: dai flirt con Zaniolo a Fabrizio Corona…

Dopo Matteo Ranieri, si vociferava di un possibile flirt con il calciatore romano ventiduenne Nicolò Zaniolo che, però, è stato smentito subito. In un video del 20 giugno, inoltre, Fabrizio Corona parla ai poliziotti che si sono recati a casa sua per dei controlli, etichettando Sophie Codegoni come la sua “fidanzata e convivente” ma prima di partecipare alla nuova edizione del Grande Fratello Vip ha smentito anche questo: la Codegoni ci ha tenuto a precisare che è molto amica di Fabrizio Corona e che gli vuole molto bene, ma che non stanno assolutamente insieme e che quello che Corona ha detto alla polizia, lo ha detto semplicemente perché era una situazione delicata.

Nel video di presentazione per il programma, Sophie dichiara di volersi vedere una donna realizzata da qui a dieci anni e, magari, anche con una famiglia. Si dichiara, inoltre, “super single” ma sicuramente aperta all’amore. Per lei sarà sicuramente strano vivere per tanto tempo lontana dai social, chiusa nella casa del Grande Fratello Vip, ma ovviamente dice di essere pronta a questa esperienza.

