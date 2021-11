Sophie Codegoni/ Chiude il flirt con Gianmaria Antinolfi, ma lo bacia per scherzo e..

Sophie Codegoni sempre più lontana da Gianmaria Antinolfi. L’ex tronista di Uomini e Donne, dopo aver concesso una possibilità a Gianmaria Antinolfi, ha fatto un passo indietro non gradendo alcuni suoi atteggiamenti. Nonostante il gesto romantico fatto da Gianmaria che le ha riempito il letto con le frasi di diverse canzoni d’amore, Sophie non ha cambiato idea, ma ha alzato un muro insormontabile. L’allontanamento da Gianmaria l’ha fatta riavvicinare ad Alex Belli e Soleil Sorge con cui ha cominciato a trascorrere la maggior parte del tempo.

Sophie Codegoni e Soleil Sorge: video bacio saffico al GF Vip/ Paragone con le Rosmello...

Durante la Festa di Halloween, tuttavia, complice l’atmosfera allegra e frizzante dovuta anche a qualche bicchiere di vino, Sophie che ha anche baciato per gioco Soleil Sorge e Alex Belli, si è avvicinata a Gianmaria stampandogli un bacio sulle labbra. Un gesto che non è piaciuto all’imprenditore napoletano il quale, il giorno successivo, ha cercato immediatamente il confronto.

Stefano, papà Sophie Codegoni/ "Orgoglioso di lei al GF VIP", ma sull'amore...

Sophie Codegoni, nuovo confronto con Gianmaria Antinolfi

Nel giorno della quindicesima puntata del Grande Fratello Vip 2021, mentre lavavano i piatti, Gianmaria Antinolfi e Sophie Codegoni si sono confrontati nuovamente. L’imprenditore napoletano non ha gradito il bacio a stampo di Sophie arrivato in un momento difficile per il loro rapporto. “Un gesto del genere mi ha fatto estrema tristezza. Sono cose che mi fanno capire che non è il tipo di persona adatta a me. Il tuo tempismo è stato pessimo”, ha detto Gianmaria.

“Lo abbiamo fatto con tutti, se ti ha dato fastidio mi dispiace”, si è giustificata Sophie. Il discorso, poi, è tornato sull’opinione che la Codegoni ha di Antinolfi il quale ha ribadito la propria posizione: “Non sono un fake, perché quando provo qualcosa, qualsiasi sia il sentimento che provo, me lo leggi guardandomi in faccia”. E sul biglietto che Sophie ha lasciato sul letto con la scritta ‘ma vai a cac*are’, Antinolfi ha concluso: “Mi hai ferito. Tutto quello che c’è stato è stato vero e tutto quello che c’è stato ieri mi ha fatto capire che non c’è compatibilità, e sai perché? Non c’è fiducia”.



Alex Belli, Sophie Codegoni e Soleil Sorge: bacio a tre da ubriachi/ “Non è un film…”

© RIPRODUZIONE RISERVATA