Sophie Codegoni choc: “Un dottore mi disse che non sarei diventata mamma”/ “Avevo problemi ormonali e…”

Sophie Codegoni, il retroscena sulla gravidanza: “Un dottore mi aveva detto che forse non sarei diventata mai mamma”

Sophie Codegoni aspetta il suo primo figlio. L’ex gieffina, ospite di Silvia Toffanin a Verissimo, ha espresso tutta la sua gioia per questo lieto evento insieme al compagno Alessandro Basciano, una gioia resa doppia visto quanto in passato le aveva detto un medico. Sophie infatti racconta che durante una visita ginecologica un dottore le disse che forse non sarebbe mai diventata madre.

“Io dico sempre che la nostra storia è tutta destino e che anche questo è destino.” ha esordito la Codegoni, rivelando poi questo retroscena: “In realtà, durante una visita, mi dissero che per vari problemi ormonali che avrei fatto tanta tanta fatica a rimanere incinta nella mia vita, che ci avrei messo anni, sempre che ci fossi riuscita. Quindi io ho sempre avuto questo grande sogno, sapendo che avrei fatto tanta fatica”.

Sophie Codegoni incinta: “Arrivata nel momento più giusto”

“E invece è arrivato nel momento più inaspettato ma anche più giusto. Alla faccia di ‘ci metterai tanto'”, ha spiegato Sophie Codegoni, quasi meravigliata dell’accaduto. “Sono ancora incredula, a volte devo riguardare il video dell’ecografia per ricordarmi sia vero”, ha poi aggiunto al settimo cielo. Una gioia condivisa anche da Silvia Toffanin che con una battuta ha voluto salutare il dottore che ha fatto a Sophie quella diagnosi: “Vedi un po’, salutiamo il dottore che te l’aveva detto!”

Sophie e Alessandro hanno infine scoperto proprio a Verissimo il sesso del loro bambino.











