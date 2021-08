Sophie Codegoni concorrente al Grande Fratello Vip 6/ “Corona? Non stiamo insieme”

Sophie Codegoni è la seconda concorrente ufficiale del Grande Fratello Vip. L’ex tronista di Uomini e Donne farà il suo ingresso nella Casa di Cinecittà il 13 settembre insieme a Katia Ricciarelli, l’altra concorrente già annunciata. Nell’occasione della conferma della sua partecipazione, il settimanale Chi ha pubblicato anche un’intervista in cui Sophie chiarisce le indiscrezioni che l’hanno vista protagonista negli ultimi mesi, come il flirt con Nicolò Zaniolo e la successiva presunta storia d’amore con Fabrizio Corona.

Corona "Fedez e Aurora Ramazzotti? Ecco perché li attacco"/ "Io e Belen eravamo veri"

“Zaniolo è un amico e Fabrizio è una persona meravigliosa che mi sta aiutando e a cui voglio davvero bene: – ha ammesso la Codegoni, spiegando dunque il loro rapporto – siamo molto legati, ci vediamo spesso, ma non stiamo insieme. Quando davanti ai carabinieri ha detto che ero la sua convivente l’ha fatto perché la situazione lo richiedeva.”

Corona attacca Aurora Ramazzotti e cita il catcalling/ Il web lo accusa: "Stai zitto"

Sophie Codegoni e la fine della storia con Matteo Ranieri: “Brutta persona”

È stato proprio Fabrizio Corona a darle i primi suggerimenti per la sua nuova avventura su Canale 5: “Per il Grande Fratello Vip mi ha consigliato di non farmi troppe paranoie, di non chiudermi in me stessa e di far uscire la parte di me più divertente e socievole”, ha ammesso infatti Sophie Codegoni nel corso dell’intervista rilasciata al settimanale di Alfonso Signorini.

È proprio qui che ha inoltre raccontato i dettagli della fine della sua storia con Matteo Ranieri, il ragazzo che è stato la sua scelta a Uomini e Donne: “La storia con la mia scelta, Matteo Ranieri, è durata solo due settimane: poi mi sono ritrovata più single di prima. – ha tuonato Sophie, aggiungendo dunque che – Mi ha lasciato lui: diceva che non gli piacevo né esteticamente, né caratterialmente… Insomma, una brutta persona, tutt’altro rispetto a come si era mostrato.”

Fabrizio Corona, avviso di garanzia/ "A processo gli rompo il cul*! Caso Grillo…"

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Grande Fratello (@grandefratellotv)





© RIPRODUZIONE RISERVATA