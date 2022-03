Sophie Codegoni e Alessandro Basciano/ “Amore a gonfie vele. Corona? Una delusione”

Sophie Codegoni è intervenuta in qualità di ospite ai microfoni della trasmissione di Canale 5 “Verissimo” insieme al fidanzato Alessandro Basciano. In primis, l’ex gieffina ha parlato delle violenze subite dalla madre da parte del suo ex partner: “Aver assistito a quella cosa mi ha fatto sentire in colpa per mesi e mesi – ha rivelato Sophie -. Io mi sentivo colpevole perché ero lì e non riuscivo a difenderla. L’ho vista che stava morendo per le botte… Era vittima di una violenza molto pesante, ho sempre cercato di allontanarla da lui”.

In quel frangente, “ho visto mamma che mi ha guardato e mi ha detto che mi amava da impazzire. Nel momento in cui ho provato ad aiutarla ho preso botte anche io e lui ci ha giocato tanto su questo… Diceva che i problemi nella loro coppia erano causati da me, così come l’atmosfera cattiva in casa. Quest’uomo è stato denunciato e ci sono in corso delle procedure che speriamo possano darci presto delle risposte”.

SOPHIE CODEGONI E ALESSANDRO BASCIANO: “IL NOSTRO AMORE VA A GONFIE VELE”

Accanto a Sophie Codegoni, oggi c’è Alessandro Basciano, il quale ha raccontato a Silvia Toffanin di avere già presentato a suo figlio Nicolò, la sua nuova fiamma Sophie: “Praticamente mi hanno escluso, hanno parlato tutta la sera loro”. Un buon segnale, sicuramente, con la Codegoni che ha evidenziato come abbiano trascorso diverse ore insieme a giocare e disegnare.

Dopodiché, Alessandro Basciano ha sottolineato di essere entrato al Grande Fratello Vip solo per conquistare Sophie: “L’avevo vista da casa e sono entrata con l’intenzione di farla mia”. Lei ha sentito subito una fitta allo stomaco quando l’ha visto per la prima volta e ha subito capito di essere “nei guai”. Il loro amore fuori dalla Casa del GF Vip come funziona? Sophie Codegoni ha detto: “Alessandro è molto dolce… Lui è un po’ più permaloso, io sono un po’ più sarcastica e siamo proprio tranquilli”. Il sogno più grande di Sophie è diventare mamma, “ma non adesso, aspettiamo”. E Fabrizio Corona? “Avevo un rapporto di amicizia e di lavoro con lui, che però oggi non c’è più. Ho scoperto che tante cose non sono state fatte… Lui lancia frecciatine sui social e tenta di sminuire la coppia che siamo. Lui è stata una grande delusione”.

