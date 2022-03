Sophie Codegoni e Alessandro Basciano andranno a convivere/ Lui: “Ho trovato casa”

Sophie Codegoni e Alessandro Basciano andranno a vivere insieme. A lanciare lo scoop è stato Alfonso Signorini, durante un momento dedicato alla concorrente, prima della sua uscita dalla Casa del Grande Fratello Vip. “Facciamo un po’ di sano gossip. A proposito di Alessandro, mi dicono che voi vi siate parlati in gran segreto nella casa e vi siate messi d’accordo per far cercare casa a Milano per andare a vivere insieme“, ha spiegato il conduttore.

L’ex tronista di Uomini e Donne ha confermato: “Io sto cercando casa da un po’ di tempo, quindi gli ho detto di cercare casa insieme così lui quando viene a Milano viene a casa nostra“. Poi è riuscita a parlare con Alessandro Basciano, il quale le ha anticipato che alla sua uscita ci sarebbe stata una sorpresa.

La “gaffe” di Alfonso Signorini sulla convivenza

Alfonso Signorini però ha bruciato la sorpresa di Alessandro Basciano per Sophie Codegoni. “Ah, l’hai trovata?“, ha chiesto lei. Alfonso Signorini ha confermato e si è scusato per aver bruciato la sorpresa. “C’è casa, mamma si è impegnata molto“, si è limitato a dire l’ex concorrente del Grande Fratello Vip. “Ogni volta mi dici queste cose a metà e mi fai impazzire, mamma mia. Ho entusiasmo nel vedere come è cambiata la mia vita dopo sei mesi qui dentro… Ora pure casa nuova, aiuto“, la reazione di Sophie alla sorpresa del fidanzato.

