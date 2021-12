Sophie Codegoni e Alessandro Basciano dormono insieme/ “Vieni con me” E Jessica…

Sophie Codegoni e Alessandro Basciano trascorrono sempre più tempo insieme per la felicità di lei e la tristezza di un’altra concorrente della casa del Grande Fratello Vip 2021… Jessica Selassié che, nonostante abbia sfoderato tutte le sue carte per cercare di fare colpo sul nuovo concorrente della casa, sembra non avere alcuna possibilità con Alessandro.

Questo pomeriggio Sophie e Alessandro stavano chiacchierando in sauna, ad un certo punto ha ammesso di voler andare a fare il riposino pomeridiano e dopo aver capito che anche Basciano avrebbe voluto riposare un po’ ha detto: “Vieni con me, perché devi andare in un’altra stanza…” e dopo aver ricevuto la proposta ufficiale da parte della ragazza i due si sono diretti insieme verso camera di Sophie per riposare.

Sophie Codegoni e Alessandro Basciano dormono insieme, ma Jessica…

La proposta fatta da Sophie Codegoni a Alessandro Basciano è avvenuta sotto lo sguardo attento di Jessica Selassié che riposava su una sdraio in giardino e ha visto tutta la scena, seguendo con lo sguardo i due concorrenti fino a quando questi non si sono allontanati dal suo campo visivo.

Alessandro Basciano questo pomeriggio parlando con Jessica Selassié le ha poi confidato: “Non ti devi fidanzare qui dentro”, invitandola in modo giocoso a smettere di avere eccessive attenzioni nei suoi confronti. Alessandro ha anche invitato la principessa a non lasciarsi subito corteggiare in modo schietto e diretto: “Tu ti devi far corteggiare, ti devi far desiderare”, il messaggio di Alessandro sarà arrivato a destinazione?

