Sophie Codegoni e Alessandro Basciano sono ancora in crisi?/ Un gesto social rimette tutto in discussione

Sophie Codegoni e Alessandro Basciano: spunta il gesto social della mamma di lei

In questi giorni tiene banco nel mondo dei social la crisi in corso tra Sophie Codegoni e Alessandro Basciano. Gli ex concorrenti del Grande Fratello Vip, divenuti genitori lo scorso maggio della piccola Celine Blue, non stanno affrontando un buon periodo. L’ex gieffina ha rotto il silenzio social, confermando le difficoltà che la coppia ha recentemente incontrato, pur dicendosi speranzosa e convinta che tutto si possa risolvere. Ed effettivamente, dopo i rumors sui presunti motivi che avrebbero scatenato la crisi, tutto sembra essersi risolto, come mostra la dolce dedica del dj sui social.

Ora, però, le voci di una possibile rottura si fanno nuovamente insistenti e agitano le acque del gossip, a causa di un presunto gesto social. Come riporta Leggo, infatti, il web sembra essersi accorto di un indizio che riscriverebbe un nuovo capitolo di questa storia: la mamma della Codegoni, infatti, avrebbe bloccato Basciano sui social.

Crisi davvero superata per Sophie Codegoni e Alessandro Basciano?

La crisi tra Sophie Codegoni e Alessandro Basciano è davvero superata, come fatto trapelare dalla coppia per mezzo social, o ci sono ancora attriti in atto tra i due? Il presunto gesto della mamma dell’ex gieffina, nei confronti del genero, lascerebbe intendere che non tutto sembra essersi risolto nella coppia. Vero è che un semplice gesto social non può rappresentare una prova attendibile né affidabile. Tuttavia il web sembra rumoreggiare di fronte a questo indizio che, ai più, lascia intendere che tra i ‘Basciagoni’ ci sia ancora una crisi in corso.

Ma quale sarebbe stato il presunto motivo di tale crisi? Come riporta la pagina Instagram sdltv.gossip, tutto sarebbe nato dalla decisione della Codegoni di prendere parte alla prossima edizione di Pechino Express, in coppia con Antonella Fiordelisi. Tuttavia, Alessandro Basciano sarebbe esploso di rabbia, non solo perché sarebbe stato all’oscuro di tutto sino all’ultimo, ma anche perché avrebbe giudicato inadatta la partecipazione della compagna al reality, con la figlia nata pochi mesi fa. Per questo, alla fine, l’ex gieffina avrebbe rinunciato all’esperienza televisiva e la crisi con il dj sarebbe rientrata.











