Angelina Mango: la dolce dedica ad Amadeus é virale/ Le reazioni al debutto a “La TV fa 70”

Sanremo 2024, Angelina Mango conquista un posto a “La TV fa 70”

Reduce dalla vittoria conseguita a Sanremo 2024, Angelina Mango conquista il disco di platino e un’ospitata da vera music icon a “La TV fa 70”. Ebbene sí, reduce dal conseguimento del disco di platino con il brano presentato a Sanremo 2024 tra le nuove certificazioni di vendita musicali FIMI/Gfk, La noia, Angelina Mango diventa ospite a La TV fa 70. Un evento celebrativo dei 70 anni di storia della TV di Stato nel piccolo schermo made in Italy, condotto sulle reti TV e streaming di casa Rai, da Massimo Giletti.

E tra gli ospiti più attesi all’evento celebrativo della storia TV e streaming Rai, non mancano il presentatore e direttore artistico Amadeus e la vincitrice Angelina Mango di Sanremo 2024. A introdurre l’ospitata in casa Rai di Angelina Mango é lo stesso Amadeus, che così presenta la performance della lucana con il brano La noia. La proposta sanremese finita al centro della polemica web che taccia l’erede di Pino Mango di aver sottratto al favorito dal televoto, Geolier, la vittoria del Festival, perché beneficiata dai voti della casta mediatica formata da stampa e radio.

La reaction social di Angelina Mango al nuovo traguardo in casa Rai

E, riattivatasi tra le Instagram stories, in queste ore a cavallo tra la fine di febbraio e inizio marzo, la stessa Angelina Mango diventa virale nel web replicando alla presentazione in TV con un dolce messaggio indirizzato indirettamente ad Amadeus: “Onorata di essere presentata di nuovo da Ama”. Un messaggio social intimista quello che vede protagonista Angelina Mango, che ricambia la stima di Amadeus, mentre le ultime certificazioni di vendita FIMI/Gfk danno la lucana con “La noia” come disco di platino per le almeno centomila copie vendute nell’industria musicale.

A primafirma Il sussidiario.net, dunque, non si direbbe azzardata l’ipotesi che Angelina Mango possa rivelarsi una candidata ideale alla conduzione del rinnovato Festival della canzone all’edizione di Sanremo 2025, per il dopo-Amadeus, con il tanto rumoreggiato addio del direttore artistico alla conduzione dell’evento musicale.











