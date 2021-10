Sophie Codegoni e Gianmaria Antinolfi: baci e coccole nel letto/ Colpo di scena nella notte al GF VIP

Le avances di Gianmaria Antinolfi a Sophie Codegoni al Grande Fratello Vip sono continuate per tutta la settimana nonostante la ragazza abbia più volte detto esplicitamente all’imprenditore di non voler avere nulla a che fare con lui. Sophie nei giorni scorsi era stata molto dura nei confronti di Gianmaria Antinolfi tanto da arrivare a dirgli: “Sei scandaloso in qualsiasi cosa tu faccia. Fammi fare il mio percorso. Hai già parlato troppo, mi hai fatto due ore di discorsi a cui io non credo e ora le parole non mi interessano più. Guardo i fatti e i fatti mi hanno fatto già capire tante cose […] Tu non sei la persona che, neanche lontanamente, si avvicina a quello che voglio al mio fianco”.

Gf Vip, Gianmaria Antinolfi non convince/ Storia con Sophie Codegoni a un punto fermo

Dall’estero della casa del Grande Fratello Vip anche la mamma di Sophie Codegoni, Valeria Pasciuti, è intervenuta per difendere la propria figlia condividendo un messaggio con dei consigli alla figlia e dure parole contro Gianmaria Antinolfi: “Metti a posto quello sconosciuto, vestito da cafone, che non parla l’italiano, lì dentro solo per aver venduto una paparazzata con una splendida donna, ora madre, sfruttando la sua celebrità a sua insaputa […] Ma poi che lavoro fa sto tipo? Non lavorava nella moda? Ma almeno che impari a vestirsi! Povero figlio del nulla!”.

Mamma Sophie Codegoni vs Gianmaria Antinolfi/ “Figlio del nulla”, foto con l’ex Greta Mastroianni

Il bacio tra Gianmaria Antinolfi e Sophie Codegoni

Sophie Codegoni nonostante tutto quello che ha detto durante questa settimana durante la notte appena trascorsa ha ceduto alle avances di Gianmaria Antinolfi i due ragazzi sono stati sorpresi dalle telecamere mentre si davano un bacio alle cinque del mattino.

Il video, condiviso dai canali ufficiali del Grande Fratello Vip, ha subito scatenato le reazioni degli spettatori che hanno criticato il comportamento Sophie Codegoni scrivendo: “Tutto questo dopo che è stata una settimana a dire che non gli piaceva e che non era il suo tipo”, e ancora: “Paura di uscire la ragazzina? Stratega ha ragione soleil sei falsa e finta”.

Sophie Codegoni è finita con Gianmaria Antinolfi?/ Lei sbotta:"Per me sei falso"

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Grande Fratello Vip (@gfvipvideo)





© RIPRODUZIONE RISERVATA