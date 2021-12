Gianmaria lascia GF Vip?/ Sophie dopo la notte hot “10 giorni prima nel mio letto…”

Sophie Codegoni appare confusa e forse anche un po’ pentita di quanto accaduto nelle passate ore con Gianmaria Antinolfi. Tra i due giovane Vipponi, infatti, è riesplosa in modo del tutto inaspettato una sintonia che era svanita in modo anche piuttosto brusco. E così, complice anche un party organizzato dal GF Vip, nella notte scorsa si sono ritrovati insieme nel medesimo letto impegnati a scambiarsi coccole e persino un bacio.

Ma adesso, a mente decisamente più lucida ed a poche ore dalla nuova puntata del Grande Fratello Vip, quali sono le sensazioni dell’ex tronista di Uomini e Donne? Sophie si è ritrovata in camera a confidarsi con alcune compagne di avventura, tra cui Jessica. A quest’ultima, in particolare, ha confidato di avere il timore di poter essere scambiata dagli altri inquilini come incoerente, dopo aver messo in chiaro, in passato, il suo rapporto con l’imprenditore campano.

Arrivano per Sophie Codegoni i primi ripensamenti dopo quanto vissuto l’ultima notte con Gianmaria Antinolfi? Chiacchierando con le amiche ha lasciato intendere di essere un po’ pentita forse per il suo essersi lasciata andare con l’inquilino in una notte di vera ‘follia’. “Lui tra 10 giorni ha detto che va via, perché il 13 deve andare via. Ho detto, oh manca poco, io sto qui tranquilla…”, ha commentato Sophie chiacchierando con Jessica Selassié.

Poi però qualcosa avrebbe mandato a monte i suoi piani: “Io volevo aspettare che lui se ne andasse il 13 dicembre e poi dove me lo trovo 10 giorni prima? Lì (indicando il letto nel quale sono stati insieme, ndr)”. Una reazione che tuttavia non è piaciuta molto ad alcuni utenti del web che hanno sottolineato come sia stata proprio lei a chiamarlo ed a volerlo nel letto. Al tempo stesso, anche Antinolfi ha raccontato l’accaduto a Katia Ricciarelli ma con toni decisamente diversi: “Quando la guardo negli occhi mi perdo. Non c’è niente di male è una cosa bellissima. È innegabile che tra noi c’è una grandissima attrazione fisica. Non ho mai staccato gli occhi da lei”.

Sophie su Gianmaria: "Io volevo aspettare che lui se ne andasse il 13 Dicembre e poi dove me lo trovo 10 giorni prima? Qui (nel letto)" Ma chi glielo ricorda a Sophie che è stata lei a chiamarlo e a volerlo nel letto? Ora è colpa di lui che si è messo nel letto???





