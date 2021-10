Sophie Codegoni e Gianmaria Antinolfi: primo, bollente bacio/ Al GF Vip, passione…

Primo, vero bacio nella casa del Grande Fratello vip 2021 tra Sophie Codegoni e Gianmaria Antinolfi. Dopo le scorse notti in cui hanno trascorso insieme molto tempo tra baci, coccole e abbracci teneri, i due gieffini hanno ceduto alla passione complice un gioco organizzato da Alex Belli. Tutto è accaduto la scorsa notte quando nella Love Boat, con Alex Belli, Davide Silvestri e Soleil Sorge, hanno cantato diversi brani della musica italiana.

Alex Belli, in particolare, ha scritto un copione sulle note di “Vivo per lei”. Sophie e Gianmaria, su consiglio di Belli, si sono calati perfettamente nella parte e, dopo aver cantato, hanno concluso il tutto con un bacio passionale che ha sorpreso Davide Silvestri e Belli che hanno assistito alla scena.

Sophie Codegoni e Gianmaria Antinolfi: la coppia è ufficiale?

La passione tra Sophie Codegoni e Gianmaria Antinolfi, però, non convince tutti. Davide Silvestri, Soleil Sorge e Manila Nazzaro sono convinti che tra i due non ci sia assolutamente niente e che entrambi abbiano semplicemente voglia di trascorrere del tempo insieme soprattutto a fine serata.

Dopo il riavvicinamento tra Manuel Bortuzzo e Lulù Selassiè, dunque, è nata una nuova coppia. Gianmaria e Sophie non si sbilanciano. I due continuano a viversi l’esperienza nella casa trascorrendo molto tempo con gli altri concorrenti. Tra i due, tuttavia, quello più preso appare l’imprenditore napoletano: l’ex tronista di Uomini e Donne riuscirà a sciogliersi? Per ora continuano a conoscersi e a baciarsi per “copione”. Arriverà un bacio spontaneo?





