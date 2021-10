Sophie Codegoni scenata di gelosia a Gianmaria Antinolfi/ “Soleil Sorge? Tra poco le andavi in braccio!”

Durante la puntata andata in onda ieri del Grande Fratello Vip, Alfonso Signorini ha voluto indagare sui sentimenti dei concorrenti e sulle nuove simpatie che si stanno creando tra i concorrenti, in particolare il conduttore ha voluto indagare sulla simpatia nascente tra Sophie Codegoni e Gianmaria Antinolfi. La ragazza in merito a Gianmaria ha dichiarato apertamente di essere scettica perché non è convinta delle scelte del ragazzo che da quando ha fatto il suo ingresso nella casa ha avuto problemi di cuore con la sua ex Soleil Sorge, e con l’attuale ex fidanzata, lasciata proprio durante la partecipazione al Reality, Greta Mastroianni.

Gianmaria Antinolfi invece ha ammesso di essere per la prima volta molto deciso su ciò che vuole, ossia approfondire la sua conoscenza con Sophie, e di essere pronto a tutto per riuscire nel suo intento. Dopo la puntata però Sophie Codegoni ha commentato con gli altri concorrenti alcune cose accadute durante la diretta e improvvisamente inizia una scenata di gelosia nei confronti di Gianmaria Antinolfi.

Sophie Codegoni e la scenata di gelosia contro Gianmaria Antinolfi

Sophie Codegoni ha accusato Gianmaria Antinolfi per alcuni suoi atteggiamenti durante la diretta, la giovane influencer ha spiegato all’imprenditore che ha notato un’attrazione nei confronti di Soleil Sorge, Gianmaria prova a far finire subito la discussione dicendo: “Per me l’attrazione fisica ci può essere nei confronti di una persona con cui non sono mai stato, subito dopo c’è l’attrazione mentale e se manca la prima, manca anche la seconda”.

Sophie non è contenta della risposta di Gianmaria e continua ad esporre la sua idea: “Tu parli con la tua ex, che aveva ragione sulla tua ex. Per me è follia. Potevi alzarti e venire dall’altra parte. Non devi rimanere vicino alla tua ex. Ti alzi Gianmaria e vieni seduto vicino a me, gli stavi appiccicato tra poco gli andavi in braccio. Mi puoi dedicare tutte le poesie però se in queste piccole cose ti perdi io rimango dell’idea che tu non sei la persona per me”.

