Sophie Codegoni e Raffaella Fico, sciopero della fame con Jo Squillo/ Per Chico Forti? No per dimagrire e…

Dopo la scorsa puntata del Grande Fratello Vip, Jo Squillo ha iniziato, come annunciato, il suo sciopero della fame al fine di sensibilizzare su una vicenda molto delicata e controversa come quella di Chico Forti. Ad aderire all’iniziativa erano state anche Sophie Codegoni e Raffaella Fico che avevano deciso di digiunare seguendo l’esempio della loro inquilina. Peccato però che poi di nascosto da quest’ultima avrebbero continuato a mangiare indisturbate.

GIANMARIA ANTINOLFI LASCIA GRETA MASTROIANNI PER SOPHIE/ "Non è più nel mio cuore"

Nonostante il tentativo di Jo Squillo di iniziare lo sciopero della fame per smuovere le acque sul caso di Chico Forti, al quale sembra essere particolarmente legata, pare proprio che nulla al momento sarebbe cambiato. Al momento la Squillo consumerebbe solo bevande ed in particolare latte di mandorla e dopo due giorni dall’inizio dello sciopero sarebbe riuscita a convincere e coinvolgere nell’iniziativa anche le sue due inquiline, Sophie Codegoni e Raffaella Fico. Queste ultime lo stanno facendo davvero per sensibilizzare sul tema, come auspicato dalla cantante?

Antonietta e Pia, mamma e figlia Raffaella Fico/ Gf Vip 2021: "Eravamo inseparabili"

Sophie Codegoni e Raffaella Fico trasgrediscono il digiuno

Secondo quanto contestato da molti utenti social, il vero intento di Sophie Codegoni e Raffaella Fico, coinvolte nello sciopero della fame con Jo Squillo, sarebbe ben distante da quello esposto dalla loro inquilina nell’ultima diretta del Grande Fratello Vip. In tanti, sui social, avrebbero accusato le due donne di aver sposato la causa del digiuno non a beneficio di Chico Forti ma solo al fine di concedersi una giornata “detox” al fine di “sgonfiarsi” e perdere peso in vista della nuova puntata del Grande Fratello Vip.

A quanto pare, inoltre, lo sciopero della fame da parte delle due Vippone sarebbe destinato a durare molto poco in quanto Raffaella e Sophie si sarebbero nascoste in magazzino, lontane da occhi indiscreti e soprattutto dallo sguardo di Jo Squillo e qui avrebbero iniziato a mangiare indisturbate, al fine di non creare discussioni. Una trasgressione che tuttavia stasera potrebbe venire svelata proprio da Alfonso Signorini. Come potrebbe reagire Jo Squillo se dovesse venire a scoprire la verità sulle sue due amiche e sul loro comportamento poco onesto?

Raffaella Fico eliminata dal GF Vip?/ Nervosismo e liti con Miriana e Soleil Sorge

© RIPRODUZIONE RISERVATA