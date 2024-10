Sophie Codegoni, ex compagna di Alessandro Basciano? Lui spiazza: “Innamorato? Provo ancora sentimenti”

Alessandro Basciano e Sophie Codegoni si sono conosciuti all’interno della Casa del Grande Fratello Vip ed hanno subito bruciato le tappe, frequentati, innamorati, poco dopo sono diventati genitori della piccola Celine Blue ed infine si sono lasciati lo scorso ottobre a causa dei presunti tradimenti di lui. I due sono stati spesso ospiti a Verissimo di Silvia Toffanin per rivelare ciascuno la propria verità dei fatti, ma chi è Sophie Codegoni ex compagna di Alessandro Basciano? Classe 2000, ha quasi 24 anni è una modella e influencer nota soprattutto per aver partecipato ad Uomini e Donne.

La svolta nella carriera di Sophie, infatti, c’è stata nel 2020 quando la redazione le propone di diventare la nuova tronista del programma. Durante il suo percorso nel dating show porta avanti le conoscenze di Matteo Ranieri e Giorgio Di Bonaventura, sceglie il primo ma la relazione dura solo quattro settimane. Partecipa poi alla sesta edizione del Grande Fratello Vip dove conosce e si innamora di Alessandro Basciano, nel maggio del 2023 nasce la figlia Celine Blue ed ad ottobre si separano. Sophie Codegoni è l’ex compagna di Alessandro Basciano e sabato scorso a Verissimo il dj ha lasciato intendere di provare ancora dei sentimenti per lei.

Ospite a Verissimo, Alessandro Basciano incalzato da Silvia Toffanin ha rivelato cosa prova oggi per Sophie: “L’amore ha mille sfaccettature. Potrebbe essere che io lo provi ancora. Sicuramente il rapporto è cambiato molto e anche il sentimento è cambiato. Se sono innamorato di lei? Sarei ipocrita a dire che non provo nulla perché è pur sempre la madre di mia figlia. Saremo legati per sempre. Ma devo prima riuscire a stare bene. Lei ha detto che viviamo di up and down ed è vero ma l’attrazione fisica c’è, lei è bellissima”. Alla fine, quando Silvia Toffanin gli ha chiesto: “Ma sei ancora innamorato di Sophie?” ha risposto: “Ho parlato tutto il tempo di lei… Tu cosa dici?” Dalla risposta sembrerebbe che Alessandro Basciano è ancora innamorato di Sophie.