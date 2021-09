Sophie Codegoni ex fidanzati: da Fabrizio Corona a Matteo Ranieri/ Trono Uomini e Donne finito male e flirt..

Sophie Codegoni: vita privata e amori dell’ex tronista di Uomini e Donne

Fabrizio Corona e Matteo Ranieri sono solo due dei nomi che in questi ultimi mesi sono stati accostati alla bella Sophie Codegoni. L’influencer diventata tronista e presto anche gieffina della nuova edizione del Grande Fratello Vip 2021, in passato è finita spesso sui siti di gossip proprio per via delle sue frequentazioni, vere o presunte che siano, a cominciare da Fabrizio Corona, spesso legato a molti nomi, e finendo a Matteo Ranieri, il giovane che lei ha scelto dopo la sua partecipazione lampo a Uomini e donne.

Ma proprio come è stata lampo la sua presenza nel programma, anche la relazione con la sua scelta lo è stata non senza polemiche. Il fatto che la bella Sophie abbia voluto scegliere in fretta e furia quasi obbligata per lasciare il programma e continuare la sua vita da influencer, non ha convinto i fan che hanno iniziato a commentare e polemizzare sul suo comportamento. A rivelare all’epoca la rottura fu proprio Sophie che con una diretta fiume sui social aveva parlato della fine della sua storia con Matteo rivelando che tra loro le cose erano complicate perché i loro stili di vita e anche le prospettive future non erano sullo stesso piano. Forse lei era un po’ troppo interessata al mondo dello spettacolo mentre lui da sempre ha tenuto lontani i riflettori.

Lui stesso ha confermato la rottura parlando di un momento complicato subito dopo la fine del programma e, soprattutto, della difficoltà a viversi fuori lontani dai riflettori nella vita vera. Lui all’epoca decise di estraniarsi un po’ dal mondo e per due settimane rimase anche lontano dai social facendo preoccupare i fan che gli hanno dato tutto il loro sostegno. Qualche mese dopo la fine della relazione con Matteo Ranieri, sembra che nella vita di Sophie Codegoni sia arrivato proprio Fabrizio Corona. Proprio alla fine della primavera, l’ex re dei paparazzi ha confermato la sua presunta liason con la tronista durante un controllo da parte di alcuni agenti arrivati sul posto chiamati per presunti schiamazzi notturni. Proprio in quel frangente Corona avrebbe giustificato la presenza di Sophie a casa sua etichettandola come la sua convivente, il resto lo scopriremo nella casa del Grande Fratello Vip 2021?

