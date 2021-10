Sophie Codegoni “In confessionale ubriaca”/ “Non ricordo nulla, basta non bevo più!”

Nelle passate ore a lasciarsi andare al Grande Fratello Vip non sarebbe stata solo Katia Ricciarelli. Anche Sophie Codegoni avrebbe bevuto qualche bicchiere di troppo al punto da non ricordare alcuni avvenimenti. Durante una conversazione in camera con Miriana Trevisan, Gianmaria Antinolfi ed altri inquilini, l’ex tronista ha manifestato qualche preoccupazione rispetto a quello che sarebbe potuto emergere sul suo conto.

Miriana ha tentato di tranquillizzarla ricordandole di averla accompagnata in confessionale, ma evidentemente la Codegoni non ricordava alla perfezione tutto quello che era accaduto nelle ore precedenti: “Io domani ho la febbre… Non possono mettermi il confessionale dove sono ubriaca”, ha commentato, riferendosi ai suoi timori in vista della puntata del Grande Fratello Vip. Miriana ha quindi tentato invano di tranquillizzarla: “Ma non eri così!”, ricordandole quello che era realmente accaduto: “Ci hanno rimproverato e tu mi difendevi e dicevi ‘lei non c’entra niente, sono stata io…’”.

Sophie Codegoni era ubriaca? I dubbi della Vippona

Durante la conversazione, Sophie Codegoni avrebbe avuto un piccolo ricordo al punto da intervenire interrompendo l’amica Miriana: “Aspetta ho un flash… siamo andate in bagno e ci hanno ca*ziate perché non si può entrare in due…”. A proseguire è stata la Trevisan che ha aggiunto il resto: “… e tu hai detto ‘scusami’ e mi hai difeso subito. Siamo entrate insieme in confessionale”.

I ricordi nell’ex volto di Uomini e Donne a quel punto sono diventati più vividi: “Me lo ricordo adesso… Non bevo più, basta! Non ho mai perso il controllo nella mia vita. Odio questa cosa che non mi ricordo le cose. Da oggi astemia!”. Al fine di alleggerire le tensioni accumulate dalla ragazza, Manuel Bortuzzo, anche lui presente alla conversazione, è intervenuto commentando ironico: “Con Giamaria stavi benissimo, non ti preoccupare!”. Quest’ultimo e Miriana hanno tentato di rasserenarla e l’amica ha aggiunto: “No stavi bene, eri lucida. Io ho pensato che ti facesse male lo stomaco. Non sono entrata perché ho pensato che stavi strana”. I timori di Sophie si concretizzeranno questa sera?

