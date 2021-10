Katia Ricciarelli alticcia al GF Vip/ Video gaffe “questa è bella come un p*ne!”

Come ogni sabato sera, la Casa del Grande Fratello Vip si accende in occasione di un nuovo party che il GF organizza per i ragazzi. L’ultimo weekend è stato all’insegna di un altissimo tasso alcolico per tutti i Vipponi, che hanno trascorso un po’ di ore in assoluta serenità, divertendosi e bevendo in compagnia. Anche Katia Ricciarelli non si è affatto tirata indietro, ed anzi ha partecipato attivamente alla serata, lasciandosi andare e bevendo qualche bicchiere in più.

Gli effetti dell’alcol, inevitabilmente, si sono fatti ben presto sentire e la serata si è conclusa in allegria anche per la soprano ed ex moglie di Pippo Baudo, la quale si è lasciata trascinare dall’entusiasmo. In un video diventato ormai virale sui social da diverse ore, si nota come Katia sia leggermente su di giri, in compagnia di Soleil Sorge. Le due donne, evidentemente, hanno iniziato ad accusare i primi effetti dell’alcol e mentre si trovavano in cucina si sono rese protagoniste di una scenetta davvero comica che ha fatto sorridere anche il pubblico da casa.

Katia Ricciarelli alticcia al GF Vip: scena comica con Soleil

Mentre Katia Ricciarelli chiacchierava con Soleil Sorge – entrambe evidentemente brille – camminando sotto braccio per la Casa, la cantante lirica ha aguzzato lo sguardo verso la piscina commentando: “Chi è là… vedo gente!”. L’influencer l’ha però prontamente tranquillizzata: “Ma no, sono i cuscini della piscina, Katiuscia!”. “Ma vedo dei movimenti”, ha insistito la cantante, “Ma siamo noi!”.

Le due donne sono così scoppiate a ridere e la Ricciarelli ha esclamato: “Questa è bella quanto il p*ne!”, riferendosi ad una precedente battuta che ha visto complice anche Nicola Pisu. “Aiuto!”, ha replicato Soleil mentre lo stesso figlio della Mirigliani si è unito alle risate delle due inquiline, assistendo divertito alla scenetta di Soleil e Katia. La cantante ha indubbiamente dato prova di amare le serate di festa in compagnia ed ha fatto divertire anche i suoi coinquilini più giovani, tra battute e risate! Lo sketch involontario sarà mostrato nel corso della nuova puntata del Grande Fratello Vip?

