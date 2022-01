Sophie Codegoni/ “Ora abituata alla mancanza di mia madre, mi sono raffreddata ma…”

Sophie Codegoni e l’amicizia con Soleil Sorge

Nel corso della sua permanenza nella spiatissima Casa del Grande Fratello Vip, Sophie Codegoni ha avuto diversi momenti di alti e bassi con vari inquilini, in particolare con Soleil Sorge. Sono in tanti però ad aver notato un aspetto importante della loro strana amicizia: nei momenti del bisogno ci sono sempre l’una per l’altra. E’ successo anche nelle ore precedenti alla nuova puntata, quando sedute entrambe a bordo piscina, Sophie si è accorta di un momento di commozione di Soleil durante il brano “A te” che suonava in sottofondo.

Senza pensarci due volte, la Codegoni si è avvicinata alla Sorge restando in silenzio mentre quest’ultima sfogava i suoi pensieri in un pianto. L’influencer ha confidato di sentire molto la mancanza della madre e Sophie ha spiegato di essere stata lontana da sua mamma per un massimo di sei mesi, “ma così lontana senza sentirla mai, ma neanche due settimane senza sentirla”, ha precisato. Mentre Soleil ha definito la mancanza della madre come una delle cose che la torturano maggiormente, Sophie di contro ha ammesso: “Io per adesso per qualche strano motivo mi sono un po’ abituata”.

Sophie Codegoni: come è cambiata durante il Grande Fratello Vip

Sophie Codegoni proprio chiacchierando con Soleil Sorge si è accorta di quanto l’esperienza al Grande Fratello Vip abbia contribuito a cambiarla interiormente e caratterialmente. “E’ come se mi fossi un po’ raffreddata”, ha ammesso, svelando come si sia accorta di un suo cambio di atteggiamento nel corso della puntata del reality. “Prima piangevo per qualsiasi cosa, ora non riesco a piangere, sono tipo congelata”. Probabilmente dopo aver vissuto svariate emozioni all’interno della Casa riescono oggi a gestirle in maniera migliore anche se l’ex tronista ha ammesso di non amare molto questo cambiamento.

A proposito di emozioni, Sophie è anche alle prese con i turbinii legati alla sua storia con Alessandro Basciano, che procede tra alti e bassi. Alcuni gesti dell’ex corteggiatore sono stati mal interpretati dalla ragazza che li ha intesi come un interesse di Basciano per Delia, scatenando l’ennesimo scontro. Anche in questo caso, Soleil si è mostrata sua amica intervenendo e cercando di far ragionare Alessandro: “Perchè non vi parlate con amore? Parlale con calma!”, è stato il consiglio della Sorge.



