Sophie Codegoni piange per Alessandro Basciano/ Gf Vip “Mi ha mandata a quel paese…”

Sophie Codegoni ha avuto un crollo. Dopo lo scontro con Alessandro Basciano, la modella si è confidata con Miriana Trevisan, Jessica e Lulù Selassiè. Sophie si è lasciata andare ai propri sentimenti e ha rivelato: “Gli ho detto delle cose importanti, mi sono veramente fidata”. Miriana Trevisan consiglia a Sophie di continuare a proteggersi in futuro e di abbassare le sue difese soltanto quando sarà sicura di avere di fronte la persona giusta. Sophie tra le lacrime aggiunge: “Stasera mi ha detto che dovevo andare a quel paese e che ero una sfigata”. Miriana a quel punto spiega a Sophie che non dovrebbe permettere ad Alessandro di farsi dire certe cose. Sophie singhiozzando dice: “È sempre così, mi apro e mi trattano male”. Miriana cerca di confortarla e rassicurarla: “Sei la vera Sophie, fai vedere a tutti come può essere ferita una donna da parole senza senso”.

Anche Federica Calemme interviene nella discussione consigliandole di allontanarsi da Alessandro: “Queste parole dal nulla non vanno bene, c’è una linea sottile da non oltrepassare”. Manila Nazzaro dal canto sua è convinta che Basciano stia vivendo un periodo di smarrimento e che abbia bisogno di stare da solo: “Adesso lui deve stare per i fatti suoi e tu per i fatti tuoi”. Sophie Codegoni dopo aver ascoltato le parole delle altre inquiline della casa del Grande Fratello Vip in un momento di lucidità si fa una raccomandazione: “Non devo permettere a nessuno di mancarmi di rispetto”.

Sophie Codegoni litiga con Alessandro Basciano per colpa di Delia Duran

Sophie Codegoni è stata aggredita da Alessandro Basciano. Il ragazzo ha reagito malamente dopo averla vista parlare con Delia Duran che lo aveva nominato in puntata. Sophie Codegoni lo ha fatto notare alle altre mostrandosi indispettita: “Mi ha detto che sono una buffona perché ho parlato con Delia. Neanche mia madre mi dice con chi devo parlare e chi no. Non è che io rincorro, io gli dimostro tanto ma la mia dignità e il mio orgoglio vanno sopra a tutto. Non permetto a nessuno di dirmi cosa devo e non devo fare, con chi devo parlare”.

Durante la serata di ieri, Sophie e Alessandro hanno però continuano a battibeccare. Sophie ha chiesto ad Alessandro di ridimensionarsi e a quel punto Alessandro è sbroccato: “Io faccio ciò che caz*o mi pare, non mi frega niente. Eri quella che gratuitamente mi ha detto, mentre eravamo a letto, alzati e vattene. Poi fai la vittima, sei ridicola”. Alessandro è uscito dalla porta e Sophie Codegoni ha iniziato a gettare fuori dalla porta gli effetti personali di Basciano. Durante la notte è però arrivato il chiarimento. L’ex tronista ha raggiunto Basciano in camera per trovare un punto d’accordo e i toni si sarebbero pacati. Soleil Sorge ci ha messo una buona parola portandogli anche dei biscotti.



