Sophie Codegoni “proposta Alessandro Basciano? Promessa d’amore”/ “Condurrò Casa Chi”

Sophie Codegoni e la proposta di Alessandro Basciano: “Una promessa d’amore“

Prosegue il periodo d’oro di Sophie Codegoni, promessa sposa del suo Alessandro Basciano. Abbiamo ancora negli occhi la romantica proposta di matrimonio avvenuta sul red carpet di Venezia in occasione della 79° edizione della Mostra del Cinema, alla quale la coppia era invitata. Un’emozione inaspettata per l’ex concorrente del Grande Fratello Vip, che proprio nella Casa ha conosciuto il suo Alessandro nella scorsa edizione. Intervistata da Chi, l’ex tronista di Uomini e donne ha commentato le sorprendenti emozioni di quell’inatteso momento.

Rosalinda Cannavò/ Sophie Codegoni prende il suo posto a Casa Chi? L'indiscrezione

“Io e Ale abbiamo scherzato spesso sull’anello – svela – perché lui, già nella Casa, diceva che me ne avrebbe regalato uno per dare un significato profondo al nostro amore. […] Considerando la sua diffidenza, pensavo che ci sarebbero voluti anni. Non pensavo che potesse farlo lì. Non ho capito, ero in ansia per il mio primo red carpet. Poi ho sentito che Ale era rimasto indietro e, quando mi sono girata, l’ho visto in ginocchio. Credevo fosse caduto, o che volesse fare una foto artistica, ma poi mi ha dato l’anello, che per noi è una promessa d’amore“.

Alessandro Basciano, proposta di matrimonio a Sophie Codegoni?/ La verità sull'anello

Sophie Codegoni nuova conduttrice di Casa Chi: “Spero di fare bene“

Ma questo periodo per Sophie Codegoni è d’oro anche sul fronte professionale. Dopo l’esperienza al Grande Fratello Vip l’ex tronista di Uomini e donne ha ricevuto una ventata di notorietà e, ad oggi, fioccano le offerte lavorative in tv. Non solo sarà la nuova “Bonas” di Avanti un altro, ma a breve sarà la nuova conduttrice di Casa Chi sulla pagina Instagram @chimagazineit, prendendo così il posto di Rosalinda Cannavò. Lo rivela il settimanale Chi, che l’ha interpellata anche su questa nuova opportunità sul piccolo schermo.

Sophie Codegoni "Bonas a Avanti un altro? È gavetta"/ Paola Caruso "Non vergognarti…"

“Casa Chi è un sogno che si realizza perché volevo fare la gavetta come conduttrice, opinionista, incontrare grandi personaggi” rivela la Codegoni a Chi, ora inarrestabile in tv e pronta a vestire un ruolo da protagonista. A seguire rivela come sarà il suo approccio alla conduzione del noto programma social del settimanale, dedicato alle interviste ai personaggi dello spettacolo: “La parlantina non mi manca, non sono timida e non vedo l’ora di partire. Spero di fare bene, di sicuro mi esporrò, dirò quello che penso. Essendo curiosa farò molte domande. Ma domande tremende, preparatevi“.











© RIPRODUZIONE RISERVATA