Sophie Codegoni tensioni con Basciano “Ti devo rincorrere per Casa?”/ Il web “Sembra Uomini e Donne”

Sophie Codegoni “fidanzata” con Basciano

E’ bastato l’ingresso di Alessandro Basciano al Grande Fratello Vip per spazzare via dalla testa di Sophie Codegoni il ricordo di Gianmaria Antinolfi. L’ex corteggiatore prima di entrare nella spiatissima Casa aveva espresso il desiderio di conoscere la modella e sono bastati pochi giorni per avvicinarsi reciprocamente. Nei giorni scorsi Basciano si è inginocchiato davanti a tutti gli inquilini e le ha detto: “Non sono una persona di tante parole, però volevo chiederti di fidanzarti con me..”, Sophie è rimasta in silenzio credendo che si trattasse di uno scherzo e mentre gli altri concorrenti gridavano “Evviva gli sposi… bacio, bacio”, la Codegoni avrebbe voluto sprofondare dall’imbarazzo. Alla fine è bastato un bacio passionale per suggellare il loro amore appena sbocciato.

Sui social la scena è stata commentata in modo sarcastico: “Sembra la scelta di Uomini e Donne”. Sophie nel frattempo sta cercando di ricucire il rapporto di amicizia con Antinolfi, difatti l’ex tronista si è permessa di consigliare a Gianmaria di essere se stesso con Federica. La paura dell’imprenditore è che a causa del suo comportamento si possa allontanare dalla modella, ma Sophie lo ha rassicurato: “Dipende come la vivi, non devi fare gli stessi errori. Lei potrebbe allontanarsi. Devi essere te stesso senza farsi castelli in aria, devi razionalizzare”. Sophie ha poi aggiunto: “Non fare gli stessi errori che hai fatto con me, altrimenti ci sarà un freno e si crea uno stacco”.

L’ex tronista commenta il rapporto con Alessandro

Sophie Codegoni e Basciano hanno trascorso la notte sotto le coperte scambiandosi baci e abbracci. La mattina seguente quando Giucas ha incontrato lo sguardo della ragazza, ha notato un bel sorriso sul suo volto; il paragnosta senza mezzi termini ne ha approfittato per chiederle se avesse fatto l’amore con Alessandro. Sophie ha subito replicato: “Non mi ricordo nemmeno come si fa”. Giucas si è accorto che tra i due giovani c’è molta affinità e ha chiesto alla ex tronista come prosegue la relazione. La Codegoni è entusiasta di questo rapporto e non nasconde che tra loro ci sia molta sintonia.

Sophie Codegoni è molto apprezzata dal pubblico, le sue storie d’amore piacciono al telespettatore ed in molti stanno facendo il tifo per lei e apprezzano la sua scelta. Alessandro lo considerano più vicino alle sue corde rispetto a Gianmaria. Visto che la coppia è fidanzata, alcuni follower vorrebbero che Alessandro si incontrasse con il padre della modella per ufficializzare a tutti gli effetti la relazione. Accadrà nel corso della nuova puntata?

Prime incomprensioni interne alla coppia

Come ogni coppia che si rispetti, nelle passate ore tra Sophie Codegoni e Alessandro Basciano non sono mancate le incomprensioni. Il giovane ha recriminato alla modella di non essergli stata vicino nel momento di sconforto: “Ti devo rincorrere nella casa?”, si è giustificata la giovane che ha preferito dare al giovane i suoi spazi vedendolo giù di morale. “Abbiamo un modo di ragionare diverso”, ha riflettuto Alessandro, che non avrebbe gradito i commenti che l’influencer avrebbe fatto sul suo conto con gli altri inquilini.

Il punto saliente della discussione sarebbe il fatto che i due non abbiano passato la notte nello stesso letto per via di una incomprensione. Solo successivamente, superato il momento del chiarimento, Basciano ha confidato alla Codegoni di aver avuto un momento di malinconia legato alla mancanza del figlio. Sophie ha quindi provveduto a tirargli su il morale spronandolo a non abbattersi e ad attendere con trepidazione che prossime sorprese che avrà in serbo per lui il GF Vip. Successivamente la coppia è tornata a parlare del malinteso avuto e della problematica relativa ai posti letto liberi. Mettendo da parte l’orgoglio, la ragazza alla fine lo ha invitato a dormire con lei.

