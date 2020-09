SOPHIE CODEGONI, UOMINI E DONNE/ 200 pretendenti per lei: “Sono tutti…”

200 pretendenti per Sophie Codegoni. Maria De Filippi informa la giovane tronista di Uomini e Donne del gran numero di pretendenti per lei. La redazione, infatti, ha ricevuto una serie di videomessaggi da parte di ragazzi che hanno chiesto di poter partecipare alla trasmissione per conoscerla e corteggiare. Visto il grande numero di richieste, la redazione ha scelto di mostrare a Sophie un filmato con i primi ragazzi che si dichiarano. Sophie è piacevolmente colpita dal filmato ammettendo che non si sarebbe mai aspettata un numero così alto di eventuali corteggiatori. Per Sophie, dunque, la prossima settimana, potrebbe arrivare la svolta. Finora, la tronista ha avuto poco spazio all’interno della trasmissione contrariamente a Jessica Antonini che, invece, dalla prima esterna con Davide, ha sentito le farfalle nello stomaco (aggiornamento di Stella Dibenedetto).

SOPHIE CODEGONI, NUOVI PRETENDENTI PER LEI

Nuovi corteggiatori in arrivo per Sophie Codegoni? La tronista di Uomini e Donne, a differenza di Jessica Antonini che ha già scelto e sta vivendo la sua storia con Davide Lorusso lontano dallo studio del dating show di canale 5, non ha ancora trovato un corteggiatore che la faccia sentire una vera principessa. Le esterne emozionanti vissute da Jessica con Davide Lorusso e Simone, hanno convinto Sophie a cambiare totalmente il suo percorso come tronista. La Codegoni, infatti, dopo aver eliminato Facundo, non fidandosi delle sue intenzioni, ha deciso di eliminare quasi tutti i suoi corteggiatori tenendo solo due pretendenti, ma saranno quelli giusti? Bellissima, giovane e con tanta voglia d’innamorarsi, Sophie riuscirà a trovare ciò che sta cercando?

SOPHIE CODEGONI SENZA CORTEGGIATORI? PERCORSO DIFFICILE A UOMINI E DONNE

Sophie Codegoni sogna il grande amore e spera di trovarlo alla fine della sua avventura sul trono di Uomini e Donne. Per la bellissima tronista, però, il percorso si sta dimostrando più difficile del previsto. Con i corteggiatori giunti in trasmissione per l’appuntamento al buio non è stata molto fortunata non avendo trovato ciò che sperava. Per lei, però, arriveranno sicuramente altri corteggiatori. Maria De Filippi, infatti, ha già annunciato la presenza di tanti ragazzi che hanno già chiesto alla redazione di poterla corteggiare. Per Sophie, dunque, nelle prossime puntate di Uomini e Donne, arriveranno dei nuovi pretendenti. Tra i tanti ci sarà quello in grado di farle perdere la testa?



