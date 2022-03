Sophie Codegoni “Voglio dei figli con Alessandro”/ Corona? “Lo devo ancora sentire”

L’avventura all’interno della casa del Grande Fratello Vip per molti partecipanti ha significato trovare l’amore, infatti il reality di Alfonso Signorini si è concluso con la creazione di tre coppie ben salde, e una che si è subito sgretolata fuori dagli studi di Cinecittà. Una coppia che si è creata all’interno della casa è quella tra Sophie Codegoni e Alessandro Basciano che usciti dalla casa del Grande Fratello Vip hanno raccontato la loro esperienza a Chi.

I due una volta usciti dalla casa hanno vissuto una nuova fase del loro amore. Usciti dalla casa i due sono andati a convivere in una casa trovata dalla mamma di Sophie poco prima che lei uscisse dal reality e, dopo essere entrati in casa i due hanno trovato una dolce sorpresa: nel bagno c’erano due spazzolini, simbolo dell’approvazione di Valeria Pasciuti nei confronti della coppia. Sophie Codegoni ha ammesso di essere molto emozionata per questa nuova avventura: “È la prima volta che vivo fuori casa e sarà con Ale che si dividerà tra Milano e Roma”.

Sophie Codegoni e Alessandro Basciano pronti a fare il grande passo?

Alessandro Basciano e Sophie Codegoni già all’interno della casa del Grande Fratello Vip hanno più volte annunciato di voler fare il grande passo, una decisione ribadita da Sophie che a Chi ha confessato: “Ho due desideri: essere indipendente e diventare mamma. Vedo Ale come il papà dei miei figli, ma prendiamoci il nostro tempo“.

Nonostante all’interno della casa Alessandro Basciano e Sophie Codegoni abbiano avuto molte volte delle discussioni, a volte anche con parole abbastanza violente, i due hanno affrontato bene l’argomento Fabrizio Corona, ex della ragazza e suo agente. Durante la sua permanenza all’interno della casa la ragazza aveva rimandato questa faccenda una volta uscita dalla casa, e ad oggi ha ammesso: “Lo devo ancora sentire. Le ipotesi sono due: o sarà totalmente fuori, o avremo un rapporto di amicizia e lavoro”.

