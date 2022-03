Biagio D’Anelli attacca Miriana Trevisan “Schifo!”/ “Lasciato senza dirmelo ma…”

Miriana Trevisan ha deciso di mettere un punto alla conoscenza con Biagio D’Anelli. Lo ha confermato nel corso dell’intervista rilasciata nella puntata di domenica di Verissimo durante la quale ha confidato a Silvia Toffanin: “Per me questa storia finisce qui perché sono una nuova Miriana e non voglio avere un uomo così accanto a mio figlio”. La donna ha spiegato di essersi sentita tradita e ferita dal comportamento di Biagio dopo la sua uscita dal Grande Fratello Vip, avendolo trovato freddo e poco comprensivo rispetto alla sua situazione familiare. Per questo motivo non lo ha ritenuto degno di poter stare (anche) con suo figlio.

Parole durissime, che Biagio ha appreso direttamente guardando la puntata della trasmissione ed alle quali ha deciso di replicare con uno sfogo social altrettanto duro nei confronti della donna con la quale aveva intenzione di costruire una storia d’amore. L’opinionista ha così tuonato attraverso le sue Instagram Stories: “Hai registrato giovedì mattina, mi lasci senza dirmelo e la sera al GF Vip dici che provi un sentimento… i soldi del Monopoli sono più veri. Senza parole! Schifo”.

Biagio D’Anelli, sfogo contro Miriana Trevisan

Nel suo sfogo contro Miriana Trevisan, Biagio D’Anelli fa riferimento a quanto detto dalla showgirl nel corso del confronto avvenuto in diretta tv giovedì sera durante la puntata del Grande Fratello Vip. In quella circostanza, infatti, Miriana aveva detto di provare ancora qualcosa nei suoi confronti. Eppure, stando a quanto contestato da D’Anelli, solo poche ore prima la Trevisan, nel registrare la puntata di Verissimo andata in onda ieri pomeriggio, aveva esposto la sua decisione, non solo di chiudere la conoscenza con Biagio ma anche di non volerne più parlare in futuro.

“Questa è l’ultima volta che parlo di Biagio”: così aveva esordito e poi chiuso l’intervista a Silvia Toffanin in merito alla sua relazione con D’Anelli. Ad aver contribuito ad incrinare il loro rapporto, oltre alla freddezza constatata dalla donna, anche il fatto che l’opinionista sia andato subito in trasmissione – da Pomeriggio 5 a Mattino 5 – per parlare di Miriana e dei loro presunti problemi ancor prima di poterne parlare direttamente con lei.



