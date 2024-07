Sophie Cross-Verità Nascoste 3 si farà? Anticipazioni prossima stagione: parla Alexia Barlier

Sophie Cross-Verità Nascoste 3 si farà! Non ci sono più dubbi infatti che la serie franco-tedesca-belga che vede protagonista una brillante avvocata che ha scelto di entrare in polizia per indagare sulla scomparsa del figlio Arthur avrà una nuova stagione. Nei mesi scorsi a rompere il silenzio era stata proprio l’attrice che veste i panni della protagonista Alexia Barlier che durante una chiacchierata con Télé-Loisirs si è sbilanciata: “C’è un vero desiderio di fare questa terza stagione, di tutta la squadra e, penso, anche del canale. In termini di scrittura, la preparazione è iniziata ma ci vuole tempo per completare una stagione, l’idea sarebbe di girarlo tra non molto tempo, ma non in pieno inverno (ride.)”

E nei mesi successivi è arrivata la conferma ufficiale da parte di France 3, contattati dal sito Allociné, il canale ha rivelato che “la scrittura della terza stagione è attualmente in fase di sviluppo”. Tuttavia non è chiaro quando andrà in onda Sophie Cross-Verità Nascoste 3a stagione nel proprio Paese e soprattutto quando verrà trasmessa in Italia. Stando alle ultime indiscrezioni, però, la nuova stagione verrà trasmessa in Belgio, Francia e Germania nel 2025 e, nei mesi successivi arriveranno in Italia. Tuttavia occorre anche tenere in conto se la Rai deciderà di mandare in onda Sophie Cross-Verità Nascoste 3 nonostante gli ascolti non entusiasmanti. Queste prime due puntate hanno totalizzato una media di 1.502.000 spettatori pari al 10.8% di share, battute delle repliche di Ciao Darwin 9.

Anticipazioni Sophie Cross 3a stagione: colpi di scena e verità agghiaccianti

E dopo la conclusione con un clamoroso colpo di scena della seconda stagione, Sophie Cross-Verità Nascoste 3 si farà e dalle anticipazioni sulla trama si scopre che non mancheranno gli intrighi e i risvolti inaspettati. Il ritrovamento del figlio Arthur da parte dei genitori Sophie e Thomas sarà funestato da una scoperta choc. Il commissario Lecomte, interpretato da Fred Bianconi ha infatti avuto un ruolo nel suo rapimento. Con Marchand rapiva bambini provenienti da ambienti poveri per darli in adozione a famiglie che potessero offrire loro una vita migliore. Sophie non riuscirà a credere che lui le abbia mentito per 3 anni e giura che farà di tutto per assicurarsi che lui ponga fine alla sua vita in prigione.