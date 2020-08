Sophie e Jessica, nuove troniste Uomini e Donne/ Chi sono? Una 18enne e una mamma

Non solo Davide e Gianluca. Il nuovo trono si Uomini e Donne si arricchisce con due troniste, presentate nel corso della seconda registrazione del dating show tenutasi ieri, 28 agosto 2020. La prima di quelle presentate si chiama Sophie ed ha 18 anni. È stata Maria De Filippi a svelare che la ragazza è la più giovane tronista mai avuta dal programma. Come svelato da Vicolodellenews.it, “I suoi sono separati, la madre è più come un’amica complice. Con il padre il rapporto è meno stretto ma vanno in vacanza insieme, lui è il suo compagno di viaggi ideale. È molto geloso e pensa che dovrebbe rimanere a casa tutte le sere.” Sophie ha avuto una sola storia d’amore, durata 6 mesi, poi è stata tradita ed è per questo che oggi ha poca fiducia nel mondo maschile. Fa la modella per Chiara Ferragni, nel suo showroom di Milano, ma sogna di lavorare nello studio dentistico di famiglia.

Jessica, chi è la nuova tronista di Uomini e Donne

L’altra tronista si chiama Jessica, ha 29 anni ed è già mamma di un bambino di 5 anni. È di Roma e svela di avere una storia familiare abbastanza complessa. “se n’è andata via di casa presto trasferendosi a Milano con pochi euro in tasca, dormendo le prime notti in stazione. Odiava il papà, voleva vederlo soffrire, ma ora sta recuperando facendo il bravo nonno con il figlio.”, si legge. Jessica fa la tatuatrice e da poco ha iniziato a lavorare alle Poste. Desidera un uomo che sia sempre al suo fianco e la aspetti la sera a casa quando torna dal lavoro. Lo troverà a Uomini e Donne?



