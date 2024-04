Sophie Kinsella: “Ho un cancro al cervello”/ L’annuncio choc dell’autrice di “I love shopping”

La nota autrice Sophie Kinsella, scrittrice di romanzi rosa divenuti best seller in tutto il mondo, Italia compresa, ha annunciato via social di avere un cancro, precisamente un tumore al cervello. La stessa ha fatto sapere di essersi già sottoposta ad un intervento chirurgico e in questo momento sta facendo radioterapia e chemioterapia per provare a contrastare l’avanzata delle cellule tumorali. Come si legge sul sito di RaiNews, attraverso i propri canali social Sophie Kinsella ha scritto: “A tutti i miei lettori e i miei follower. Ho voluto aspettare a lungo prima di condividere con voi un aggiornamento sulla mia salute aspettavo la forza per farlo”.

Eruzione vulcano Ruang, paura in Indonesia/ Video, sfollati, feriti e allerta tsunami

E ancora: “Alla fine del 2022 mi è stato diagnosticato il glioblastoma, una forma di cancro al cervello aggressivo. Non l’ho condiviso prima perché volevo assicurarmi che i miei figli fossero in grado di ascoltare ed elaborare le notizie nella privacy e adattarsi alla nostra nuova normalità”. La Kinsella ha fatto sapere di essere in cura a Londra, precisamente presso “l’eccellente team dell’University College Hospital di Londra e ho subìto un intervento chirurgico con successo e successive radioterapia e chemioterapia, ancora in corso. Al momento tutto è stabile e mi sento generalmente molto bene, anche se sono molto stanca e la memoria è ancora peggiore di prima!”.

Ultime notizie/ Ultim'ora oggi, appello Zelensky all'Ue: “Dateci le difese aeree di Israele”

SOPHIE KINSELLA: “HO UN CANCRO AL CERVELLO”, “GRAZIE PER IL SUPPORTO”

Quindi Kinsella ha concluso il suo intervento rivolgendosi così ai suoi fan: “Sono così grata alla mia famiglia e agli amici più stretti che mi sono stati di incredibile supporto e ai meravigliosi medici e infermieri che mi hanno curata. Sono anche molto grata ai miei lettori per il costante sostegno. La meravigliosa risposta a “The Burnout” (nuovo libro da lei pubblicato nel 2023, ndr.) mi ha davvero risollevata, in un momento difficile”.

Sophie Kinsella, nata a Londra nel 1969, ha ottenuto il suo primo successo internazionale nel 2000 con “The Secret Dreamworld of a Shopaholic”, che nell’edizione italiana è divenuto I Love Shopping. Fra il 2000 e il 2010 ha realizzato altri nove romanzi fra cui cinque sequel di I Love Shopping, libro quest’ultimo da cui è stato anche tratto un film, nelle sale nel 2009.

ABORTO, PRO LIFE NEI CONSULTORI/ Lo dice la 194, è la "tutela sociale della maternità"

© RIPRODUZIONE RISERVATA