Sophie Turner incinta di Joe Jonas/ Primo figlio per ‘Sansa Stark’ di Game of Thrones

L’attrice Sophie Turner e Joe Jonas diventeranno presto genitori! E’ questo l’ultimo gossip circolante in queste ore e che sembra trovare conferma in numerosi siti stranieri e in particolare su JustJared.com, dove diverse fonti avrebbero testimoniato a favore delle voci finora diffuse. L’attrice 23enne divenuta celebre per il ruolo di Sansa Stark, secondogenita di casa Stark nella serie amatissima Game of Thrones, già da qualche tempo era stata travolta dal gossip che la voleva in dolce attesa del compagno Joe Jonas, cantante dei Jonas Brothers, con il quale è sposata nel maggio del 2019 a Las Vegas. Voci che a questo punto avrebbero ormai trovato conferma, seppur in assenza dell’ufficialità della coppia. Per la Turner e Jonas – che al momento non avrebbero confermato ma neppure smentito – si tratterebbe del loro primo figlio. Dopo i numerosi impegni che l’hanno vista coinvolta (dalla saga fantasy targata HBO a X-Men – Dark Phoenix), Sophie Turner aveva annunciato il desiderio di volersi prendere una pausa nel 2020 per godersi la famiglia. Quale momento migliore, se non questo, per diventare mamma?

SOPHIE TURNER INCINTA DI JOE JONAS: FONTI VICINE ALLA COPPIA CONFERMANO

Sophie Turner e Joe Jonas sarebbero al settimo cielo dopo la scoperta di stare aspettando un bambino. E’ quanto affermano alcune fonti vicine alla coppia, intervenute nelle passate ore sul portale JustJared.com confermando la gravidanza della giovane attrice. “La coppia ha deciso di mantenere una certa riservatezza, ma i loro amici e la famiglia sono super entusiasti per loro”, ha dichiarato una fonte. Un’altra avrebbe aggiunto allo stesso portale: “Sophie ha decisamente scelto abiti da indossare per adattarsi al suo corpo che cambia”. A tal proposito, le ultime foto dell’attrice popolare per il ruolo ricoperto in Game of Thrones risalgono all’inizio del mese, quando era apparsa fuori con Joe a Londra, mentre indossava un grande cappotto quasi a voler celare o tenere segretamente per sé le sue nuove forme. Al momento nessuno dei due diretti interessati ha voluto commentare la notizia che però ha già reso felici i fan della coppia.

