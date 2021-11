Grande Fratello Vip 2021, pagelle 21a puntata/ Cipriani ‘a nozze’, nuovi concorrenti, Giucas gaffe su Monsè

Pagelle Grande Fratello Vip 2021: l’analisi della 21a puntata

La 21esima diretta del Grande Fratello Vip ci regala grande romanticismo. Alfonso Signorini porta in scena una puntata non priva di colpi di scena, tra nuovi ingressi e sorprese, e lo fa con il consueto garbo e non senza qualche gaffe. La conduzione scivola via senza particolari intoppi questa sera, anche se non manca qualcuna delle sue consuete ramanzine. VOTO 6,5.

Ci regalano invece grandi emozioni le due opinioniste del Grande Fratello Vip 2021. Adriana Volpe è agguerritissima: non ha peli sulla lingua, soprattutto quando in discussione dalla Casa c’è Alex Belli, a cui ha palesemente detto di non credere. VOTO 7. Ci regala grande spontaneità invece Sonia Bruganelli, che riesce a mantenere viva quella caratteristica tipica di chi non è un personaggio che sta da tempo davanti allo schermo. VOTO 8.

Quali sono stati invece i gieffini protagonisti di questa 21esima diretta del Grande Fratello Vip 2021?

Manuel Bortuzzo ha commosso e si è commosso in questa puntata in cui ha raccontato al pubblico una parte molto interiore e profonda di se. Belle anche le sue lacrime al momento della proposta di matrimonio per Francesca. VOTO 7,5. Proprio Francesca Cipriani è stata una grande protagonista di questa puntata grazie ad una commovente ma anche esilarante proposta di matrimonio del fidanzato Alessandro. Una certezza di questo GF. VOTO 7,5. L’ambiguità di Alex Belli continua invece ad essere un’arma contro di lui, minando il suo percorso. Soleil o Delia? Questo è il dilemma! VOTO 5.

Che la si ami o la si odi, non si può negare che Soleil Sorge smuove i fili di questo Grande Fratello. Il pubblico la premia sempre, probabilmente perché ha compreso che no Soleil, no party al GF. VOTO 7.

Che dire del nostro Giucas Casella? Se non ci fosse bisognerebbe inventarlo nella Casa, anche solo per le gaffe che commette in ogni puntata. VOTO 7.

I nominati del Grande Fratello Vip 2021

Una puntata ricca di sorprese la 21esima del Grande Fratello Vip. Oltre all’ingresso di due nuove concorrenti, Maria Monsè e Patrizia Pellegrino, Alfonso Signorini ha ufficialmente sciolto le sorelle Selassiè facendo di loro tre concorrenti diversi. Per quanto riguarda invece le nomination di questa puntata, basta ai preferiti e dunque immuni votata in Casa. Tutte le donne nominabili ma al televoto sono finite Katia Ricciarelli, Camen Russo, Miriana Trevisan e Sophie Codegoni. Venerdì una di loro abbandonerà definitivamente la Casa.

