Sopra Steria International Student Challenge/ La gara tra studenti sull’IA: in palio stage e formazione

Sopra Steria – azienda leader in tutto il mondo nel settore tecnologico – ha presentato un paio di giorni fa il suo primo ‘International Student Challenge‘: una gara tra studenti che mette in palio numerosi percorsi formativi, esperienze uniche con i tutor dell’azienda e anche degli stage interni; senza dimenticare un consistente premio economico per i primi team classificati. Prima di entrare nel dettaglio dell’International Student Challenge lanciata da Sopra Steria vale la pena fare un brevissimo focus sulle date: l’apertura dei bandi è prevista per il prossimo 16 settembre; mentre le selezioni si chiuderanno definitivamente il 18 novembre e i vincitori verranno annunciati in un grande evento pubblico che si terrà a marzo 2025.

Ma in cosa consiste? Per conoscere i dettagli specifici occorrerà attendere – ovviamente – fino a quando verranno pubblicati i bandi ufficiali; ma per ora possiamo già anticiparvi che la protagonista assoluta della Sopra Steria International Student Challenge sarà l’Intelligenza artificiale, vista come un motore per l’innovazione futura e che dovrà essere messa – dai partecipanti del concorso – al centro di un progetto innovativo. Focale durante tutto il concorso (soprattutto nella scelta dei vincitori) sarà il rispetto dei pilastri della transizione ambientale e di quella sociale: i concorrenti dovranno lavorare su una delle quattro aree indicate da Sopra Steria che vanno dall’Ambiente – tra conservazione, emissioni ed energie green – fino alla Società (qui citiamo uguaglianza e salute), passando anche per lo sviluppo dell’Economia e delle imprese e per l’Istruzione e la sua transizione digitale.

Sopra Steria International Student Challenge: in palio 10mila euro, percorsi formativi e stage in azienda

La registrazione dei concorrenti – divisi in squadre tra le 2 e le 5 persone – della International Student Challenge dovrà essere fatta online a partire (come vi abbiamo detto già prima) dal 16 settembre e i progetti presentati saranno valutati da una giuria di esperti di Intelligenza artificiale composta da membri e azionisti di Sopra Steria. Ma quali sono i premi in palio? La squadra che arriverà prima si aggiudicherà – innanzitutto – 10 mila euro e un pacchetto formativo sulle IA offerto dalla Sopra Steria Academy che affiancherà ad ognuno dei componenti un tutor aziendale con il compito di seguirli, aiutarli e formarli nell’arco di un anno.

I secondi e i terzi classificati alla Sopra Steria International Student Challenge riceveranno (rispettivamente) 5 mila e 2.500 euro, oltre allo stesso pacchetto formativo; ma saranno premiate anche le migliori squadre nazionali che oltre ad un accesso VIP agli eventi di Sopra Steria, riceveranno un abbonamento annuale ad una rivista tecnologica e – soprattutto – la possibilità di entrare in uno stage aziendale.

Sopra Steria: "L'International Student Challenge mira ad attirare i talenti del futuro"

“Alla luce delle attuali sfide ambientali e sociali – ha commentato l’Head of HR si Sopra Steria Louis-Maxime Nègre, parlando ovviamente dell’International Student Challenge –, l’AI rappresenta altrettanti vantaggi e rischi” e proprio per questa ragione “gli ingegneri di domani [devono] essere formati per riflettere sul ruolo e sull’impatto delle loro tecnologie“. Soffermandosi sul contest, ha sottolineato che mira ad “incoraggiare progetti (..) responsabili nel breve termine” al fine di “contribuire alla formazione di coloro che daranno forma al mondo di domani“.

“Le sfide climatiche e sociali – continua Nègre – sono al centro delle nostre iniziative [e] questo è un modo per dimostrare” ai talenti del futuro “che, se si uniranno a noi, potranno lavorare su progetti significativi“. Secondo Alessia Ventrella – direttrice HR di Sopra Steria Italia – l’International Student Challenge “dimostra il [nostro] impegno nel sostenere l’innovazione e lo sviluppo di talenti” per dar loro la possibilità di “applicare le loro competenze e contribuire allo sviluppo di soluzioni innovative“; ribadendo che “l’investimento sui giovani è essenziale per affrontare le sfide future” e giungere ad “un futuro più sostenibile“.

