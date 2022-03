Sopravvissute, puntata 17 marzo 2022/ Streaming video tv: la storia di Claudileia

Sopravvissute, la puntata del 17 marzo 2022 su Rai 3

Dopo le drammatiche storie di femminicidio narrate in “Amore Criminale”, nella seconda serata di oggi di Rai3 torna la trasmissione “Sopravvissute”, costola del programma condotto da Veronica Pivetti in prime time e che vede alla conduzione Matilde D’Errico. La padrona di casa accompagnerà il telespettatore in una delle tante storie di donne che si sono salvate da maltrattamenti, abusi, violenze fisiche e soprattutto psicologiche e, talvolta, da veri e proprio tentati omicidi. Saranno loro le vere protagoniste di “Sopravvissute”, nel ciclo di repliche che vedremo dalle ore 23.20 circa.

Protagonista della puntata di Sopravvissute di oggi sarà la vicenda personale di Claudileia Lemes Dias. Come spesso accade il suo sarà sfortunatamente un matrimonio infelice con un uomo che per troppo tempo l’ha maltrattata ed umiliata. La relazione dura dieci anni e per tutta la sua durata la donna non comprenderà veramente la portata delle violenze psicologiche subite. Solo poco alla volta, la vittima riuscirà ad aprire gli occhi ed a volersi emancipare sempre di più da un marito che non ha mai saputo realmente apprezzarla.

La storia di Claudileia Lemes Dias e le info per la diretta streaming di Sopravvissute

La storia di Claudileia Lemes Dias al centro della puntata in replica di “Sopravvissute” di oggi 17 marzo, purtroppo sembra seguire un copione fin troppo spesso riproposto in molti altri casi di donne vittime di violenza, soprattutto psicologica. Le continue offese, umiliazioni ed i rimproveri saranno alla base di una relazione tossica dalla quale anche Claudileia ha trovato il coraggio di staccarsi e fuggire, scappando lontana dall’uomo che diceva di amarla. Oggi la protagonista della puntata ha finalmente voltato pagina ed ha imparato ad amarsi ed avere fiducia in se stessa, cercando al tempo stesso di aiutare chi si trova nella stessa condizione in cui diversi anni fa si è ritrovata anche lei senza sapere come poterne uscire.

La puntata di "Sopravvissute" in onda nella seconda serata di Rai 3 potrà essere seguita, oltre che in tv, anche in contemporanea streaming: in che modo? Grazie al portale RaiPlay nella sezione "Dirette" sarà possibile selezionare il canale di riferimento e gustarsi la puntata dal proprio Pc. In alternativa sarà possibile anche vedere Sopravvissute tramite l'app gratuita di RaiPlay per dispositivi mobili, tablet e smartphone. L'appuntamento sarà successivamente disponibile in replica accedendo alla sezione "Guida Tv/Replay" sotto la voce "Canali Tv".











