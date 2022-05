Soraia Cerino, chi è la scelta di Luca Salatino/ Uomini e donne, esplode la polemica!

Uomini e donne, Luca Salatino sceglie tra Soraia e Lilli

Ci siamo, manca poco alla pausa estiva per i protagonisti di Uomini e donne, che a quanto pare comincerà a partire dal prossimo 1° giugno 2022, dopo le puntate delle scelte degli ultimi tronisti uscenti, Luca Salatino e Veronica Rimondi. Le puntate epilogo delle due scelte sono previste per la data odierna 30 maggio e la puntata del giorno successivo, il 31 maggio 2022. A quanto pare, stando alle ultime anticipazioni tv fornite da Il vicolo delle news Luca Salatino avrebbe scelto Soraia Cerino, spiazzando del tutto l’altra pretendente Lilli Pugliese. Il percorso per la ricerca dell’amore che il tronista ha avviato con le due corteggiatrici a Uomini e donne si è rivelato piuttosto intricato, fatto di alti e bassi. In particolare per Soraia, che dopo i vari avvicinamenti fisici avutisi tra Luca e Lilli Pugliese, ha iniziato a prendere le distanze fisiche dal tronista in carica al trono classico, per poi riuscire ad avere la meglio sulla rivale in amore originaria di Roma. Ma chi è Soraia Cerino? Forse non tutti sanno che tra Soraia e Luca vi sono solo due anni di differenza, lei ha 27 anni e lui 29 anni, e che è originaria di Coma ed ha origini egiziane. Luca, quindi, come come molti uomini in Italia, dimostra di subire il fascino straniero facendo ricadere la sua scelta sulla italo-egiziana mora e dagli occhi di cerbiatta, e non sulla competitor capitolina dagli occhi di ghiaccio.

Mara Venier, 'dedica' a Maria De Filippi/ "Nel momento più brutto della mia vita tu…"

Esplode la polemica sulla scelta di Luca a Uomini e donne

Oltre ad essere di bell’aspetto, Soraia Cerino vanta un curriculum di tutto rispetto, come lavoratrice e donna indipendente. La giovane, infatti, lavora come impiegata e nel cv vanta la presenza assidua ad un corso di marketing nel settore immobiliare. Ma quale sarà la risposta della prescelta alla scelta di Luca Salatino, in occasione della puntata epilogo del trono classico del giovane tronista uscente, a Uomini e donne? A quanto pare, stando agli spoiler tv, la bella e brava italo-egiziana riserverà a Luca un sì convinto, per la gioia dei suoi fedeli fans. Tuttavia il sentiment social rispetto alla scelta non può dirsi roseo, ma anzi abbonda di polemiche sollevate dai sostenitori di Lilli Pugliese, contro Soraia Cerino e in generale sul trono condotto da Luca Salatino. Polemiche che, in particolare, tacciano il tronista di aver illuso Lilli: ” Ottuso fino alla fine… Vergognati. Lilly non ti merita…”, “Uno dei più brutti troni della storia di Uomini e Donne.. Praticamente una stagione con Luca Salatino, prima corteggiatore poi tronista…cosa abbiamo fatto di male per meritarcelo?”, Scelta sbagliatissima!!!! Una scelta fatta con i piedi proprio! Dureranno pochissimo ne sono certa! Lilly merita di meglio a questo punto”.

Jordan e Vanessa, i figli di Luciana Littizzetto/ Tutto merito di Maria

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Uomini e Donne (@uominiedonne)

LEGGI ANCHE:

LDA live a Radio Subasio: "Nascondevo l'ansia ad Amici"/ Aka7even anticipa duetto

© RIPRODUZIONE RISERVATA