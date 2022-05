Soraia Cerino in attesa della scelta di Luca a Uomini e Donne/ “Sono stata l’unica..”

Uomini e donne, Soraia Cerino si racconta prima della scelta di Luca Salatino: l’intervista a cuore aperto

Quando ormai manca poco alla messa in onda della puntata epilogo della stagione tv di Uomini e donne in corso -prevista per il 1° giugno su Canale 5- i telespettatori si dicono in trepidante attesa di scoprire quale sia la scelta finale di Luca Salatino, tra le pretendenti Soraia Cerino e Lilli Pugliese. Stando alle ultime anticipazioni tv lanciate tra gli altri siti beninformati, da Tv daily, a rivelarsi la scelta finale di Luca sarà alla fine la corteggiatrice residente a Como e dalle origini egiziane, Soraia Cerino, la quale in un intervento pre-scelta, tuttavia, ha manifestato la sensazione di non sentirsi la prescelta del tronista uscente.

Incalzata in un’intervista sul percorso della ricerca dell’amore intrapresa a Uomini e donne, ai microfoni di Witty tv, nel dettaglio Soraia ha dichiarato: “Sono molto agitata, ma allo stesso tempo molto contenta, perché siamo alla fine di un percorso e non vedo l’ora di sapere chi sceglierà Luca. In tutto il percorso sono stata l’unica ragazza con la quale lui si è aperto, anche su argomenti molto toccanti, che lo hanno ferito”. E le dichiarazioni di Soraia, poi, proseguono con l’italo-egiziana che evidenzia i motivi per cui la scelta di Luca Salatino alla fine ricadrebbe su di lei: “Ci siamo divertiti un sacco e secondo me siamo proprio compatibili. La cosa bella che abbiamo in comune è che ci va di fare una cosa bella la facciamo, questo ce lo siamo raccontati e lui più volte me lo ha detto”.

Soraia e il momento in cui avrebbe detto addio a Luca

E ancora: “Mi vede tanto vicino a lui, perché sono un po’ così, prendo, vado, voglio andare al mare e andiamo al mare. Ci divertiamo, ridiamo un sacco e ci prendiamo in giro. Questo è quello che mi immagino fuori, la semplicità, la quotidianità, guardare i film, andare a far serata solo io e lui, queste le cose semplici”. Tuttavia lei tiene un low-profile dicendosi certa di non essere la scelta, rispetto alle sensazioni maturate all’ultima esterna con Luca Salatino: “Quando abbiamo fatto l’ultima esterna, ho capito che non sarò io la scelta. Sono sempre stata me stessa, sono andata anche contro me stessa, perché la voglia di andarsene era tanta quando è arrivata l’altra ragazza, e invece per lui sono rimasta lì. Quello è stato un trattenermi per lui”. Ma col senno di poi rifarebbe tutto, Soraia Cerino: “Tornassi indietro farei le stesse identiche cose, zero rimpianti e zero rimorsi”.

