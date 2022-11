Soraia Ceruti è incinta? Una frase di Nikita accende il gossip/ Sui social…

Soraia Ceruti aspetta un bambino? Una frase di Nikita accende il gossip

Soraia Ceruti è in dolce attesa? Dopo la puntata di ieri del Grande Fratello Vip sul web in molti hanno insinuato il dubbio che la fidanzata di Luca Salatino potesse essere incinta. La ragazza è entrata nella casa per confrontarsi con Luca Salatino. Il concorrente in queste ultime settimane è apparso stanco e provato psicologicamente. Per questo motivo Soraia ha deciso di darli un ultimatum: o rimane nella casa smettendo però di piangere o altrimenti è meglio che torna a casa. Dopo averla ascoltata attentamente, Luca Salatino ha deciso di rimanere. Al termine del confronto, Luca Salatino si è messo a conversare con Nikita e Antonella di quello che era successo.

A quel punto Nikita si è lasciata andare ad un commento che ha trovato d’accordo i fan del programma. Rivolgendosi a Luca Salatino, Nikita ha detto: “Lei ti ha fatto un appunto. Io pensavo fosse incinta”. Sembra però improbabile che Soraia Ceruti possa essere incinta considerando che le forme dovrebbero già vedersi. In base ad un calcolo ipotetico infatti, Soraia dovrebbe essere già al terzo se non addirittura al quarto mese di gravidanza. Se Soraia poi fosse stata davvero incinta perché non comunicare la lieta notizia a Luca Salatino e tenergliela nascosta?

Soraia Ceruti dà un ultimatum a Luca Salatino

Soraia Ceruti è entrata nella casa del Grande Fratello Vip per fare una sorpresa al compagno Luca Salatino. Da settimane, il concorrente si è fatto cogliere dalla nostalgia che lo riduce in lacrime. Per questo motivo, Soraia ha deciso di prendere in mano la situazione e di intervenire: “Luca, fin dall’inizio, è stato tormentato dall’assenza di Soraia. Spesso al mattino, guarda nel vuoto, pensa a Soraya e piange. Ogni mattina si dispera perché gli manca come l’aria. Questa sera, lei è qui per metterlo davanti a una scelta definitiva. Si è stancata di vederlo soffrire così. Il papà di Luca è furibondo, si è stancato di vedere il figlio piangere tutti i giorni. Questa sera Soraia gli chiederà di cominciare un nuovo Grande Fratello oppure di abbandonare il programma insieme a lei”.

Prima di arrivare nella casa, Soraia Ceruti ha fatto recapitare un messaggio a Luca Salatino per farlo tranquillizzare sul fatto che i suoi sentimenti non erano cambiati: “Stai cercando di costruire il nostro futuro in questi mesi e l’unica cosa che mi dà la forza, sei tu. Sei con me in ogni momento della giornata. Mi hai detto di essere forte e lo sto facendo.Il vuoto che senti tu, lo sento anch’io. Quando uscirai dalla Casa, saremo più forti di prima e sempre più consapevoli del nostro amore. Ti amo ogni giorno di più. Sei la mia vita. Tua Soraia”.











