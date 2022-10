Soraia Ceruti, fidanzata Luca Salatino/ Dalla convivenza al sogno di un ristorante…

Soraia Ceruti e i progetti con Luca Salatino

Soraia Ceruti continua a seguire da lontano l’avventura del fidanzato Luca Salatino nella casa del Grande Fratello vip 2022. Dopo averlo spinto ad accettare l’offerta di Alfonso signorini, Soraia lo sta sostenendo anche nei momenti di crisi. Più volte, infatti, gli ha lanciato messaggi attraverso i social per convincerlo a non arrendersi e a non abbandonare la casa nonostante senta fortemente la sua mancanza. Innamoratissima di Luca, Soraia sogna un futuro con lui e, negli scorsi giorni, rispondendo alle domande dei fan, ha ammesso che, qualora Luca dovesse chiederle di sposarlo, direbbe subito sì.

La coppia, subito dopo il Grande Fratello Vip 2022, andrà a convivere nella casa che sarà consegnata tra qualche settimana a Soraia. Luca, inoltre, ha intenzione di aprire un ristorante a Como, la città in cui vive Soraia e in cui il concorrente del Grande Fratello Vip 2022 sogna il proprio futuro con la fidanzata.

Soraia Ceruti e Luca Salatino: cinque mesi insieme

Soraia Ceruti è già stata nella casa del Grande Fratello Vip 2022 per incoraggiare il fidanzato Luca a vivere con entusiasmo l’avventura nella casa di cinecittà. L’ex tronista, dopo un momento di crisi, ha ritrovato la voglia di viversi il Grande Fratello Vip 2022 anche se non nasconde la tristezza per non poter vivere la quotidianità con Soraia. Luca, in particolare, non ha mai nascosto di sentire profondamente la mancanza di Soraia che vorrebbe abbracciare e baciare.

Durante una chiacchierata con Edoardo Donnamaria, inoltre, è apparso particolarmente nostalgico per non poter festeggiare con la fidanzata i cinque mesi d’amore. Il mesiversario, infatti, cadrà lunedì 17 ottobre e, in quell’occasione, sicuramente lancerà un messaggio alla fidanzata.

