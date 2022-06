Soraia e Luca Salatino, distanti dopo Uomini e donne?/ Cosa fa lei è impensabile…

Uomini e donne, Luca Salatino e Soraia Cerino fanno discutere dopo la scelta: tutte le curiosità

La scelta che ha visto Luca Salatino decidere di uscire di scena dal trono classico di Uomini e donne al fianco di Soraia Cerino, e non con Lilli Pugliese, oltre i consensi dei fan della neo-coppia, scatena tra le contestazioni social più disparate. Quest’ultime, in primis, giungono da parte dei telespettatori che tacciano Luca di essersi preso gioco dei sentimenti di Lilli, per mera visibilità e strategia di marketing, per poi giungere ad una scelta non propriamente sentita e di circostanze con l’italo-egiziana.

E se da una parte la coppia romana di Roma mancata fa discutere, dall’altra parte la neo coppia di Uomini e donne replica al chiacchiericcio malevolo di chi- tra gli utenti nel web- sarebbe pronto a scommettere che tra Luca Salatino e Soraia Cerino la lovestory si riveli un fuoco di paglia, in primis, per via delle distanze tra i due giovani. E’ ormai risaputo che Luca è di Roma e Soraia, invece, risiede in pianta stabile a Como, eppure la prescelta del tronista capitolino sembra aver avuto un’idea per accorciare le distanze che la separano da Salatino. O almeno, questo è stando a quanto ora trapela dalle ultime storie postate su Instagram dalla coppia di Uomini e donne.

La prescelta ha un’idea per accorciare le distanze

Nel dettaglio, tra le Instagram stories, Soraia Cerino si lascia ora immortalare mentre è in dolce compagnia con Luca Salatino, nel mezzo di un viaggio di coppia post-Uomini e donne intrapreso a Nesso, sulle sponde del lago di Como (Milano, Lombardia). “Sei contento, dove ti ho portato?”, esordisce in un video storytelling Soraia, mentre si lascia immortalare in compagnia con Luca, per poi aggiungere che gli farà assaggiare un piatto autoctono con fritto di pesce. E la risposta casareccia made in Roma di Luca Salatino non si fa attendere: “Me devi dà una sega amore, perché non se taglia!”. Insomma, Luca sembra fare un po’ fatica ad ambientarsi a Milano, eppure per amore sembra riuscire a stare anche lontano dalla terra natale, Roma. Nel frattempo, i due piccioncini si godono il loro viaggio di coppia post-Uomini e donne, tra abbracci e sguardi complici. Cosa ha in serbo per loro il destino?

