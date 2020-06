Sorella Cristiano Ronaldo vs Sarri/ “Non capisco come la Juventus giochi così male”

“Cos’altro puoi fare di più? E’ così e basta, da solo mio care non puoi fare miracoli… non riesco a capire come si possa giocare così… alla fine testa alta, di più non potevi fare mio Re”. Il messaggio, in lingua portoghese, è quello integrale che è stato pubblicato su Instagram da Elma Aveiro. Il nome forse dirà poco, ma l’idioma e le immagini a corredo, che mostrano la delusione sul volto di Cristiano Ronaldo dopo la sconfitta nella finale di Coppa Italia, avvicinano la soluzione: si tratta infatti di una delle due sorelle di CR7. La quale ha voluto dire la sua sul ko che la Juventus e il fratello hanno subito allo stadio Olimpico di Roma, perdendo un altro obiettivo stagionale. Dopo la Supercoppa, anche la Coppa Italia: il Napoli ha vinto ai rigori e per Ronaldo c’è stata un’altra delusione. Due partite e zero gol, anche a causa del rigore che lo stesso portoghese ha calciato sul palo nella semifinale contro il Milan: la Juventus post-lockdown fatica enormemente a creare i presupposti per segnare, anche mercoledì sera abbiamo chiaramente visto come i bianconeri non siano stati minimamente pericolosi, se non in avvio (parata di Meret su CR7) e qualche volta nel secondo tempo, ma solo in maniera potenziale.

SORELLA CRISTIANO RONALDO VS SARRI

Così, Elma Aveiro se la prende con Maurizio Sarri: almeno, nel post di Instagram il tecnico non viene mai citato ma il riferimento al gioco lascia intendere che sia lui il primo destinatario del messaggio. La storia si ripete: l’anno scorso parecchi tifosi della Juventus invocavano l’addio di Massimiliano Allegri, reo di non aver dato un’identità alla squadra e di approcciare malissimo le partite, con timore e atteggiamento prettamente difensivo. Con Sarri, l’artefice del Napoli champagne, sulla carta le cose sarebbero dovute migliorare ma se possibile i bianconeri giocano ancora peggio, e se ne erano avute ampie dimostrazioni già prima della pandemia da Coronavirus. Se non altro si può dire: vero, ma la squadra è prima in classifica in Serie A e ancora in corsa in Champions League. Certo, ma intanto ha perso le due finali disputate in stagione, deve rimontare un gol di svantaggio al Lione (e lo dovrà fare a porte chiuse) e in campionato la Lazio soffia il proprio fiato sul collo della capolista, pronta al grande ribaltone (e attenzione all’Inter). Insomma: per ora Sarri è totalmente sotto esame, lui come i giocatori che vanno in campo: lo stesso Ronaldo aggiungiamo noi, perché nelle due partite di Coppa Italia il portoghese non è certamente stato quello che conosciamo.

© RIPRODUZIONE RISERVATA