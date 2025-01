La sorella di Helena Prestes e l’appello al Brasile per il televoto del Grande Fratello

Dopo la scelta del Grande Fratello di non squalificare nessun concorrente, ma di mandare direttamente al televoto Helena Prestes e Ilaria Galassi, ree di aver avuto atteggiamenti aggressivi e di aver usato parole forti, al televoto con loro sono finiti anche i nominati della casa che non c’entrano nulla con il provvedimento disciplinare e che potrebbero farne le spese ovvero Shaila Gatta, Tommaso Franchi e Luca Calvani. Per la prima volta dopo tanto tempo, il televoto è eliminatorio e al pubblico è stato chiesto di scegliere il nome del concorrente da eliminare.

Dai sondaggi, è evidente come il televoto sia un vero testa a testa tra Helena Prestes e Shaila Gatta. Oltre ai fandom che si stanno battagliando, ad intervenire, è stata la sorella di Helena che, oltre a pubblicare tweet che sono stati poi cancellati, è intervenuta anche nelle room di X (il vecchio Twitter, ndr) chiedendo al Brasile di sostenere la sorella e di votare per l’eliminazione di Shaila. Una richiesta che ha scatenato la durissima reazione dei fan di Shaila Gatta.

Sorella Helena Prestes chiede voti al Brasile: il web insorge

Se la famiglia di Shaila Gatta si è limitata a ricordare ai fan della ballerina di non votare per Shaila essendo un televoto eliminatorio, la famiglia di Helena Prestes ha espressamente chiesto ai fan della modella brasiliana di votare per l’eliminazione di Shaila Gatta. Una mossa che ha fatto infuriare i fan dell’ex velina soprattutto quando la sorella di Helena è intervenuta chiedendo espressamente voti dal Brasile. I fan di Shaila hanno così deciso di controbattere e, oltre a votare naturalmente per l’eliminazione della Prestes, hanno deciso di contattare il Codacons per chiedere l’annullamento del televoto.

Non è la prima volta, tuttavia, che altri Paesi vengono coinvolti nel televoto del Grande Fratello. E’ accaduto ai tempi del Grande Fratello Vip 5 con Dayane Mello e del Grande Fratello Vip 7 con Oriana Marzoli. Ai tempi della Mello, il voto dall’estero non era esercitabile durante il televoto flash al punto che la Mello perso in finale contro Pierpaolo Pretelli. Cosa accadrà stavolta? Grazie ai voti del Brasile, Helena riuscirà a superare il televoto? Nel frattempo, i fan di Shaila non si arrendono organizzando sessioni di voti in cui hanno coinvolto anche i fandom di altre edizioni del reality come i Donnalisi, gli Oriele e gli Incorvassi. Basterà per salvare la ballerina? Lo scopriremo lunedì 13 gennaio.

La sorella di Helena e le brasiliane stanno spiegando come infrangere il regolamento e votare Shaila dall'estero. Bisogna fare qualcosa contro questa grave scorrettezza. #grandefratello #morline #shailenzo #tommavi pic.twitter.com/JztwdUc0MI — Gianluca (@Gianluca_8) January 9, 2025