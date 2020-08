Sorloth all’Inter?/ Calciomercato: rinforzo per l’attacco, “Manchester City beffato”

Ad un passo da Kolarov per la corsia di sinistra, l’Inter sarebbe pronta a mettere le mani su un altro rinforzo di spessore. Secondo quanto riportato da Rai Radio 2, i nerazzurri sarebbero ad un passo da Alexander Sorloth, attaccante norvegese di proprietà Crystal Palace. Il giornalista Marco Ardemagni ha rivelato che la dirigenza meneghina ha raggiunto un accordo di massima con gli Eagles per il 25enne, reduce da una stagione di altissimo livello con la maglia del Trabzonspor: 24 gol e 9 assist in 34 gare giocate con la compagine di Trebisonda. Non sono stati resi noti i termini dell’accordo, ma l’intesa sarebbe totale: sarà lui, insieme a Lukaku, Lautaro Martinez e Sanchez, a completare l’attacco di Antonio Conte.

ALEXANDER SORLOTH ALL’INTER?

In attesa di conferme o di smentite, sui social network si è acceso il dibattito sul possibile acquisto di Sorloth da parte dell’Inter. I tifosi nerazzurri sono rimasti impressionati dallo score del norvegese con il Trabzonspor e per molti potrebbe essere il profilo ideale per completare il pacchetto avanzato. Ricordiamo che nelle ultime settimane si è parlato di un’Inter attiva sul mercato per un bomber di esperienza, basti pensare alle voci su Edin Dzeko e Olivier Giroud. Attesi aggiornamenti nel corso dei prossimi giorni sul futuro di Sorloth, calciatore che ha attirato l’interesse di diverse squadre negli ultimi mesi: basti pensare che Red Bull Lipsia, Fiorentina e soprattutto Manchester City hanno fatto un sondaggio esplorativo con il Crystal Palace…



© RIPRODUZIONE RISERVATA