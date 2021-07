Sorpresi dall’amore/ Su Canale 5 il film con Hilarie Burton (oggi, 12 luglio 2021)

Sorpresi dall’amore va in onda su Canale 5 oggi, venerdì 12 luglio 2021, a partire dalle ore 16.50. Il film è una commedia sentimentale dal titolo originale Surprised by love. È diretto da Robert Iscove, con Hilarie Burton (Josie Mayfield) diventata popolare per aver interpretato Peyton Sawyer nella serie tv – One Tree Hill -. L’attore maschile è Paul Campbell (Maxwell Gridley). La pellicola è prodotta da Front Street Pictures, Plus One Productions e distribuita da The Hallmark Channel. É uscita nelle sale il 3 gennaio 2015. Nel cast del film troviamo oltre a Hilarie Burton anche Aaron Craven e Paul Campbell.

Sorpresi dall’amore, la trama del film

Sorpresi dall’amore – è una commedia sentimentale genere romantico, racconta la storia di Josie Mayfield (Hilarie Burton), una giovane donna che lavora presso l’azienda che fabbrica pentole di proprietà di suo padre. É fidanzata con Richard (Aaron Craven), un uomo ai suoi occhi perfetto, educato, bello e di successo.

Mentre lei stravede per il giovane e non aspetta altro che convolare a nozze, i genitori di Josie sono contrari, per la figlia vorrebbero un altro uomo, ma non Richard. Un giorno Josie incontra il suo ex fidanzato dai tempi del liceo, Maxwell (Paul Campbell), un mezzo fallito ancora infatuato della ragazza.

Richard vede nel giovane una minaccia, così per fasi bello agli occhi dei genitori di Josie e fargli cambiare l’opinione su di lui, organizza un piano: fare in modo che Maxwell sia l’accompagnatore della sua fidanzata all’anniversario di matrimonio dei suoi futuri suoceri, così vedendo la propria figlia affianco a un “perdente”, faranno di tutto per riavere in casa Richard. Durante la festa il piano prende tutta un’altra piega e Josie si trova in un bivio deve decidere quale direzione far prendere alla sua vita: quella romantica e non.

