Sorteggi Europa League quando?/ Data 16 dicembre: bene l’Inter, la Roma rischia

Conclusa la fase a gironi, è tempo dei sorteggi anche per l’Europa League. L’appuntamento (come per la Champions), è fissato a lunedì prossimo, 16 dicembre, in quel della sede Uefa di Nyon, in Svizzera. Il fischio di inizio è previsto per le ore 13:00, indicativamente dopo i sorteggi per gli ottavi di Champions, e l’evento ci interesserà da vicino in quanto vedrà coinvolte anche le nostre Inter e Roma, niente da fare invece per la Lazio, eliminata. Buone notizie per i nerazzurri, che sono riusciti a qualificarsi ai sedicesimi del torneo come testa di serie, di conseguenza potranno godere di un sorteggio sicuramente più agevole, evitando fin da subito alcune delle big presenti nella manifestazione come Manchester United e Arsenal. Il sorteggio sarà organizzato in due fasce distinte: la prima, quella contenente le dodici vincitrici dei gironi, con l’aggiunta delle quattro migliori terze della Champions. Le altre (le seconde classificate nei gironi, più le “peggiori” della Champions), saranno invece in seconda fascia

SORTEGGI EUROPA LEAGUE: L’ELENCO DELLE 32 QUALIFICATE

L’elenco delle 32 prevede prima di tutto le inglesi Manchester United e Arsenal, con l’aggiunta del Wolverhampton di Cutrone che sta disputando una buona stagione. Per la Serie A troviamo appunto Roma e Inter, mentre per la Spagna spazio agli andalusi del Siviglia, abitué di questa competizione, quindi l’Espanyol e il Getafe. Direttamente dalla Germania spazio al Wolfsburg, all’Eintracht di Francoforte e al Bayer Leverkusen (retrocessa), mentre dalla Scozia avremo le due squadre di Glasgow, Celtic e Rangers. Fra le altre big ancora in gara la sorpresa Ajax, retrocessa e il quartetto di portoghesi Porto, Sporting Lisbona, Sporting Braga e Benfica, infine Gent, Az Alkmaar, Apoel Nicosia, Basilea, Lask, Cluj, Malmoe, Copenaghen, Ludogorets, Basaksehir, Bruges, Olympiacos, Shakhtar Donetsk e Salisburgo. Ricordiamo che i sorteggi di Europa League saranno visibili in diretta televisiva sui canali SkySport e Mediaset, nonchè in streaming su SkyGo, MediasetPlay, Dazn e il sito dell’Uefa.

