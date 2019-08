Sorteggio Calendario Serie B 2019-20/ Diretta streaming video Rai: tutte le partite

Il sorteggio del calendario Serie B 2019-2020 è in programma alle ore 20.00 di questa sera, martedì 6 agosto. Il sempre atteso evento nel quale conosceremo tutte le 38 giornate e di conseguenza le date di tutte le partite del prossimo campionato di Serie B sarà ospitato quest’anno presso il Chiostro di San Francesco di Ascoli. Prosegue così la tradizione recente di ospitare il sorteggio calendario Serie B sempre in città differenti, naturalmente tra quelle coinvolte nel campionato cadetto. Stavolta dunque saremo nelle Marche e la notizia principale relativa alla Serie B 2019-2020 è che questa stagione segnerà il ritorno alle 20 squadre, dopo molti anni nei quali è successo di tutto, con tornei extra-large ma pure edizioni con numeri dispari come quella della scorsa edizione. Ora si torna alla tradizione della Serie B, l’auspicio è di vivere finalmente un campionato nel quale le emozioni arrivino solamente dal campo, per onorare al meglio il 90° anniversario del campionato cadetto, celebrato con un logo speciale.

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME SEGUIRE IL SORTEGGIO CALENDARIO SERIE B

Grande copertura attesa per il sorteggio del calendario Serie B: in diretta tv infatti è prevista la trasmissione dell’evento di Ascoli su Rai Sport + HD (canale numero 57 del telecomando), mentre la diretta streaming video sarà garantita per tutti tramite il servizio offerto da Rai Play ed inoltre sulla piattaforma DAZN per tutti gli abbonati, dal momento che pure in questa stagione Rai (per l’anticipo in chiaro) e DAZN saranno le case della Serie B. CLICCA QUI PER LO STREAMING SU RAIPLAY

SORTEGGIO CALENDARIO SERIE B 2019-2020, LE SQUADRE

Ricordiamo però naturalmente adesso quali saranno le venti squadre protagoniste stasera di questo sorteggio del calendario Serie B 2019-2020. In ordine alfabetico cominciamo proprio dall’Ascoli che sarà il “padrone di casa” dell’evento di oggi; ecco poi Benevento, Chievo, Cittadella, Cosenza, Cremonese, Crotone, Empoli, Frosinone, Juve Stabia, Livorno, Perugia, Pescara, Pisa, Pordenone, Salernitana, Spezia, Trapani, Venezia ed infine Virtus Entella. Proprio i liguri, insieme a Pordenone, Juve Stabia, Pisa e Trapani sono le cinque squadre che sono state promosse dalla Serie C per reintegrare il format a 20 squadre, mentre le retrocesse dalla Serie A sono Empoli, Frosinone e Chievo. Da ricordare infine il ripescaggio del Venezia al posto del Palermo, escluso per inadempienze finanziarie. Squadra molto attesa sarà poi il Pordenone, unica fra le cinque neopromosse a non avere mai giocato prima in Serie B lungo tutta la sua storia. Appuntamento con la prima giornata – senza teste di serie, tutto sarà possibile tranne le partite che già l’anno scorso furono nel turno inaugurale – nel weekend di venerdì 23, sabato 24 e domenica 25 agosto: l’attesa è ormai piuttosto breve…



