La sospensione dei mutui per chi vive in Emilia Romagna può essere approvata soltanto nei territori che hanno subito dei gravi danni presso le proprie abitazioni, nello specifico oltre a Bologna anche nei territori limitrofi coinvolti: Reggio Emilia, Modena, Forlì Cesena e Ravenna.

Ad averne dato la conferma è il Capo del Dipartimento della Protezione Civile, con l’introduzione della ordinanza 1100. Il documento prevede una serie di interventi cautelativi nei confronti di chi ha subito davvero dei danni.

Comprare casa per affittarla/ Ora sì, rendimenti superiori ai BTP (22 ottobre 2024)

Sospensione mutui Emilia Romagna: quali requisiti servono

La sospensione dei mutui in Emilia Romagna può essere approvata a patto di rispettare i requisiti contenuti nell’articolo dell’ordinanza 8, che si rivolgono ai titoli di mutui di un’abitazione risultata inagibile o con obbligo di sgombero.

L’intervento non si rivolge esclusivamente alle abitazioni private, ma anche agli edifici commerciali coinvolti e danneggiati dall’alluvione, e agli agricoltori che hanno subito un danno anche nei terreni (incluse le frane) affini alla sua attività.

Rimborso 730 2024/ Tempi d'accredito variabili, attesa fino a 6 mesi (22 ottobre)

Mentre continuano gli scontri Regione Governo sui fondi per gli alluvioni, il D.P.R. del 28 dicembre del 2000, numero 445, prevede che il titolare di mutuo interessato all’intervento deve compilare un’autocertificazione in cui accerta e comunica i danni che ha subito la sua abitazione/edificio commerciale o terreno.

Come funziona la sospensione dei mutui

Dopo aver mandato la richiesta di sospendere il mutuo sia intermediari finanziari che le banche sono in obbligo di informare i clienti (entro un tempo massimo di 30 giorni) di specificare da quando entrerà in vigore l’ordinanza.

TASSE & MANOVRA/ I rischi sulle detrazioni e il quoziente familiare ancora lontano

Laddove gli istituti finanziari e le banche non dovessero rispettare i tempi appena citati, le rate relativamente ai mutui verranno sospese autonomamente fino al 21 settembre del 2025.

L’ordinanza prevede inoltre che non ci siano oneri aggiuntivi e la sospensione è temporanea. L’intervento è mirato al temporeggiamento in un momento di emergenza per far fronte ai costi per risolvere le frane e i danni degli edifici.