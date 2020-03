Sossio Aruta/ “Antonio Zequila voleva fare Temptation Island al mio posto” (GF VIP 4)

Sossio Aruta è uno dei nuovi concorrenti del Grande Fratello Vip 2020. Durante la sedicesima puntata del reality show condotto da Alfonso Signorini in prima serata su Canale 5, l’ex protagonista del Trono Over di Uomini e Donne fa una vera e propria rivelazione su uno dei coinquilini della casa. Si tratta di Antonio Zequila con cui si ritrova in lizza per vincere il “premio” di “re della casa”. A sorpresa Sossio fa una vera e propria rivelazione choc dicendo: “abbiamo un amico in comune. Quando ho fatto Temptation Island so che lui ha chiamato questo amico in comune per dire ‘Come mai chiamano sempre lui, quando io sono famoso, sono un attore, ho fatto teatro?’. Voleva andare lui a Temptation”. Zequila però replica prontamente dicendo: “questa cosa se l’è sognata stanotte”, ma Sossio prosegue confermando la sua versione dei fatti e precisando “questo amico è un nome importante che non posso dire”.

Sossio Aruta, la rivelazione su Antonio Zequila

La rivelazione di Sossio Aruta su Antonio Zequila diventa argomento di discussione durante la sedicesima puntata del Grande Fratello Vip 2020. Dallo studio di Milano, dove Alfonso Signorini si ritrova senza pubblico per via dell’emergenza Coronavirus, a prendere la parola è Pupo che dice: “è una sfida all’ultimo eco” con il padrone di casa che, per stemperare la tensione, interpella dallo studio di Roma il giudizio della ex concorrente Rita Rusic chiamata a scegliere chi tra Sossio e Antonio merita il titolo di “migliore della casa”. “Qui è la guerra tra due simpatici, sono tutti e due simpatici, ma il cuore batte per Zequila visto che siamo compagni di casa” – precisa la Rusic, che prosegue dicendo “devo ammettere che rischia perchè Sossio è uno da sfondamento”. Intanto dalla casa è Valeria Marini a dire la sua: “Antonio è il re della casa, Sossio è simpaticissimo, ma…”. Rivelazione a parte, sembrerebbe che Antonio Zequila è il più quotato per vincere il titolo di “re della casa” del GF VIP 4!

