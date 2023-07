Sossio Aruta choc: “Insultato e accusato per una foto innocua coi soldi”/ L’ex di Uomini e Donne chiarisce

Sossio Aruta nel mirino delle critiche dopo una foto pubblicata su Instagram

Sossio Aruta è finito nuovamente nel mirino degli haters. L’ex cavaliere di Uomini e Donne, oggi uomo innamorato di Ursula Bennardo, conosciuta proprio nello studio di Canale 5, ha scatenato una serie di commenti negativi a causa di una foto postata alcuni giorni fa su Instagram. Nello scatto Sossio ha tra le mani una serie di banconote da 500 euro e le mostra sorridendo alla telecamera.

“A Taranto fa caldissimo, 35 gradi. Ci voleva un ventaglio particolare” ha scritto Sossio a corredo dello scatto, invitando poi i ‘leoni da tastiera’ a scatenarsi. L’invito è stato prontamente accolto, visto che in pochi istanti sono arrivati una serie di critiche all’ex volto di Uomini e Donne, che oggi ha quindi deciso di intervenire e fare chiarezza.

Uomini e Donne, Sossio Aruta risponde alle critiche e fa chiarezza sulla foto

In un video pubblicato su Instagram, Sossio Aruta ha dichiarato: “Volevo fare chiarezza su un episodio che è accaduto circa una settimana fa. In modo molto scherzoso mi ero permesso di fare una fotografia con delle banconote da 500 euro semplicemente per ironizzare, per scherzare.” Così ha spiegato: “Era un momento goliardico insieme ad amici, quindi ho fatto questa foto innocua ma si è scatenato il putiferio. Come sempre insulti, cattiveria gratuita… addirittura qualcuno se l’è presa con me perché non arriva a fine mese e non vedo io cosa c’entro, non sono io la causa. Qualcun altro ha messo in mezzo i miei figli, cosa c’entrano?” L’ex cavaliere ha quindi concluso il suo video messaggio svelando che i soldi mostrati non erano veri: “Molti si sono risentiti, ma soprattutto tantissimi non hanno capito che quelle banconote sono carta straccia!”

