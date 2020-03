Sossio Aruta/ Con Zequila è sfida aperta fra maschi alpha del Grande Fratello Vip

Sossio Aruta non ce l’ha fatta: nella casa del Gf Vip 4 si respira aria pesante, soprattutto se si considerano le due liti vissute dall’ex Cavaliere di Uomini e Donne con altri concorrenti. Uno di questi non poteva che essere Antonio Zequila, con cui Sossio ha avuto spesso da ridire e con cui ha ingaggiato una guerra senza esclusione di colpi per decidere il leader della Casa. I toni ironici hanno presto lasciato il posto a quelli un po’ più accesi, anche se tutto è stato scatenato dal nuovo scontro fra Antonella Elia e Fernanda Lessa. Il motivo del contendere? I biscotti. La showgirl infatti ha accusato la modella di averle rubato tre pacchi di biscotti dal suo armadio, sicura di avere ragione. “Ho visto che è entrata in camera e ha preso i biscotti”, ha detto Aruta. “Basta adesso. Perchè sta in nomination, ora ha bisogno dei certificati”, ha ribattuto invece l’attore. “Con Antonella hai usato un modo e con Fernanda un altro”, ha rincarato invece il napoletano, aggiungendo tra l’altro che la Lessa avrebbe preso i biscotti di Antonella per poi portarli proprio ad Antonio. “Abbassa le parole”, ha risposto lui, “cerca di parlare in italiano corretto”. Una frase che ha subito scaldato ancora di più gli animi: “Ma chi ca**o ti credi di essere”, ha detto Sossio, “mi hai rotto il ca**o. Italiano, italiano, è arrivato il professore del ca**o. Ho parlato in italiano. Ho detto che li hai presi tu! Italiano sto ca**o”. Parole che Aruta ha esteso poco dopo anche a Fernanda: “La fenomena del ca**o che ha dormito per due mesi, all’improvviso si è svegliata, è venuta qui dicendo ‘Mi stanno aggredendo, è venuta la curva dei tifosi in camera’. Antonella ha solo detto: ‘Perchè sei venuta in camera a prendere i biscotti'”.

SOSSIO ARUTA E ZEQUILA: E’ SFIDA APERTA NELLA CASA

Sossio Aruta è finito al centro di diverse discussioni al Grande Fratello Vip 4, anche se sembrava che fosse riuscito a schivare la mina vagante. In questi ultimi giorni, Antonella Elia infatti ha cercato di metterlo in guardia su Antonio Zequila, che fino a poco tempo fa considerava un amico. L’ex calciatore però non ha voluto saperne e ha preso le distanze dal suo momento di intolleranza: “Per me siete due amici in modo differente, non voglio che nessuno ci rimanga male”. La showgirl però ha sottolineato di aver litigato con tutti all’interno della Casa per lo stesso identico motivo, “perchè speravo che chi era mio amico mi avrebbe spalleggiato sempre. Anche perchè Antonio secondo me ti prende in giro”. Fra Zequila e Aruta infatti ci sono sempre state sfide su più fronti. Ad ogni fallimento o simile, l’attore ha proposto al rivale di lanciarsi in altri confronti ludici, quasi un combattimento fra galletti. Soprattutto quando Sossio è stato nominato primo finalista e ha pure ricevuto il titolo di leader della Casa. Antonio non lo ha digerito e per ora la vittoria è comunque finita nelle mani di Aruta, anche in occasione del braccio di ferro. Ritornando allo scontro con la Elia, gli animi si sono infiammati quando ha parlato delle future nomination con l’ex calciatore, chiedendosi chi avrebbe scelto fra lei e Antonio. “Ho dei dubbi”, le ha risposto, “non ho motivi gravi per fare il nome di qualcuno. Con lui mi diverto, quindi sarei in difficoltà”. Anche perchè, ha aggiunto, non si può aspettare che nomini qualcuno solo perchè lei ci ha litigato. “Non credere che certi atteggiamenti non li noti”, ha specificato, “ho anche io le mie idee. Ho solo detto che avrei difficoltà a fare una scelta in modo immediato”.



