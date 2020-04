Sossio Aruta e Riccardo Guarnieri/ “Uomini e Donne? Per Gemma l’età avanza…”

Pubblicità

Sossio Aruta e Riccardo Guarnieri di nuovo insieme. I due ex cavalieri del trono over di Uomini e Donne hanno regalato ai fans una diretta condivisa su Instagram nel corso della quale hanno commentato anche il nuovo format del programma di Maria De Filippi. I due ex cavalieri che, nel parterre del trono over hanno incontrato le loro rispettive compagne ovvero Ursula Bennardo che ha regalato a Sossio anche la piccola Bianca e Ida Platano, si sono soffermati sulla scelta della redazione di concedere a Gemma Galgani la possibilità di conoscere i suoi pretendenti attraverso una chat. Sossio e Riccardo conoscono bene Gemma e, rispondendo alle domande dei followers, hanno commentato la nuova avventura della dama di Torino che, dopo anni di esterne romantiche e delusioni d’amore, ha la possibilità di essere corteggiata come accadeva anni fa ovvero attraverso le parole.

SOSSIO ARUTA E RICCARDO GUARNIERI SU GEMMA GALGANI: “SPERIAMO CHE SIA LA VOLTA BUONA”

Se Riccardo Guarnieri e Sossio Aruta sono riusciti a trovare l’amore nel parterre del trono over, la stessa cosa non è accaduta a Gemma Galgani nonostante la dama faccia parte della trasmissione di Maria De Filippi dalla prima puntata. Gemma, a 70 anni, non ha ancora perso la voglia di credere nell’amore al punto da essersi tuffata con entusiasmo nella nuova avventura che le ha offerto la redazione. Commentando la prima puntata, Sossio e Riccardo hanno augurato alla Galgani di trovare presto l’amore. “Hai visto oggi la nostra carissima Gemma? Speriamo che sia l’anno buono, che trovi marito, può darsi che la quarantena a lei porti fortuna… mai dire mai! Anche perché l’età avanza e voglio dire… sennò veramente prende la pensione lì a Uomini e Donne!”, sono state le parole di Sossio mentre Riccardo che è legato ad Ida, migliore amica di Gemma, non ha aggiunto altro.



